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Кабмин надеется договорится с МВФ о транше до июня: Шмыгаль назвал 5 условий фонда
15:56 04.03.2021 |
Кабинет министров Украины рассчитывает получить соглашение о первом пересмотре программы с МВФ на уровне персонала до июня. Для этого надо выполнить пять условий фонда.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
Как напомнил премьер, миссия МВФ завершила работу в Украине.
"Осталось пять ключевых пунктов", - сказал он.
По его словам, первый пункт - это ограничение цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр, которое будет отменено с 31 марта.
Второй вопрос - это согласование макропоказателей 2022-2023 годов. "Это очень техническая финансовая дискуссия", - сказал он.
"И три ключевых вопроса - это судебная реформа, закон о Высшем совете правосудия, это закон об усилении криминальной ответственности за назаполнение деклараций и это закон о НАБУ, о назначении руководителя и о его легитимизации в соответствие с законом Украины", - сообщил премьер.
"Мы с МВФ имеем оптимистический взгляд в будущее", - сказал он и добавил, что до конца марта согласуют вопрос о цене на газ.
По его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы затем транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.
"В июне надо начать работу по макрофину с Европой, это связанные вещи, чтобы до сентября получить макрофин", - сказал премьер.
Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.
Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.
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