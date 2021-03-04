Кабмин надеется договорится с МВФ о транше до июня: Шмыгаль назвал 5 условий фонда

Кабинет министров Украины рассчитывает получить соглашение о первом пересмотре программы с МВФ на уровне персонала до июня. Для этого надо выполнить пять условий фонда.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

Как напомнил премьер, миссия МВФ завершила работу в Украине.

"Осталось пять ключевых пунктов", - сказал он.

По его словам, первый пункт - это ограничение цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр, которое будет отменено с 31 марта.

Второй вопрос - это согласование макропоказателей 2022-2023 годов. "Это очень техническая финансовая дискуссия", - сказал он.

"И три ключевых вопроса - это судебная реформа, закон о Высшем совете правосудия, это закон об усилении криминальной ответственности за назаполнение деклараций и это закон о НАБУ, о назначении руководителя и о его легитимизации в соответствие с законом Украины", - сообщил премьер.

"Мы с МВФ имеем оптимистический взгляд в будущее", - сказал он и добавил, что до конца марта согласуют вопрос о цене на газ.

По его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы затем транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.

"В июне надо начать работу по макрофину с Европой, это связанные вещи, чтобы до сентября получить макрофин", - сказал премьер.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

