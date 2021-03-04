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НБУ ожидает замедления инфляции в конце 2021г.
15:53 04.03.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления инфляции в конце 2021 года, сообщается на сайте центробанка в четверг.
"Достаточно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будет формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года. В то же время, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику", - поясняется в сообщении НБУ.
"Так, в конце этого года инфляция замедлится и в первом полугодии 2022 года закрепится в целевом диапазоне 5% ± 1 п. п.", - указано в сообщении.
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