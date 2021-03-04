Морпорты Украины за 2 мес. сократили грузоперевалку на 24% - АМПУ

Морские порты Украины в январе-феврале обработали 20,583 млн тонн грузов, что на 24,1% меньше показателей января-февраля прошлого года.

Как отмечается в сообщении на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ), перевалка экспортных грузов за два месяца снизилась до 16,148 млн тонн (-23,1%), импортных - до 3,072 млн тонн (-27,7%), транзитных - до 1,215 млн тонн (-28, 1%), каботажных - до 147,73 тыс. тонн (-18,4%).

"Отрицательная динамика вызвана уменьшением экспорта зерновых грузов до 5,613 млн тонн (-38,1%), сокращением импорта железной руды до 995,7 тыс. тонн (-19,4%) и угля до 394,25 тыс. тонн (-72,2%), снижением перевалки контейнеров до 162,40 тыс. TEU (-6,6%)", - поясняется в сообщении.

При этом, как отмечает АМПУ, в настоящее время наблюдается прирост перевалки нефти в объеме 350,33 тыс. тонн (увеличение в 4,1 раза).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов. В 2019 году морские порты обработали ровно 160 млн тонн.

И.о. главы АМПУ Александр Голодницкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщал, что в 2021 году АМПУ надеется выйти на грузооборот морских портов 2019 года - 160 млн тонн.

