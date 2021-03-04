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Украинцы заплатили 202 миллиона гривень транспортного налога за дорогостоящие автомобили в 2020 году
10:53 04.03.2021 |
Об этом говорится в статье Экономической правды.
Ставка налога составляет 25 тыс грн за автомобиль. Однако поступления от него в местные бюджеты являются мизерными и не превышают нескольких десятых процента от всех общин.
Третий год подряд поступления от налога сокращаются. Как свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, полученные ЭП, в 2018 году объем средств перечисленных на уплату транспортного налога достигал 315 млн грн, а по итогам 2020 года - только 202 млн грн.
Во-первых, это связано с тем, что сокращается и сам перечень авто, с которых нужно платить налог. Во-вторых, уменьшение поступлений от транспортного налога связано еще и со снижением платежеспособности. Так, в 2017-2018 годах налог взимался с авто, купленных еще до кризиса 2014 года.
После 2014 года украинцы стали покупать меньше автомобилей, в том числе и люксовых, поэтому поступления сократились.
В 2013 году в Украине зарегистрировали всего 213 тыс новых легковых авто, в то время как в 2019-2020 годах ежегодно регистрировали менее 90 тыс.
По данным Государственной налоговой службы, в прошлом году больше всего сократили отчисления именно физические лица - на 46%, по сравнению с пиковым 2018 годом, тогда как по юридическим лицам падение составило лишь 21%.
Тенденция к уменьшению поступлений от транспортного налога, скорее всего, продолжится и в 2021 году. В этом году перечень автомобилей, с которых нужно платить налог, сократился до 172 моделей - это вдвое меньше, чем в 2019 году. Это уменьшает и количество плательщиков "налога на роскошь", которых среди граждан в 2020 году было всего 2962 человека.
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