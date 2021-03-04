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Крупные налогоплательщики с начала года пополнили бюджет на 26,6 миллиарда
20:39 03.03.2021 |
За январь-февраль 2021 года крупные налогоплательщики, которые обслуживаются в Центральном межрегиональном управлении ГНС, направили в государственный бюджет 26,6 млрд гривень.
Об этом сообщил руководитель Центрального межрегионального управления ГПС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу управления.
Чмерук отметил, что с начала года наблюдается положительная динамика относительно поступлений от государственных предприятий части чистой прибыли. В общей сложности уплачено 709,9 млн грн, что на 144 млн грн, или на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в госбюджет поступило акцизного налога более 3 млрд грн, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Кроме того, в 2021 году крупные предприятия обеспечили платежи по налогу на добавленную стоимость в сумме 16,8 млрд грн и налога на прибыль - 1,6 млрд гривень.
По словам Чмерука, доля налоговых платежей крупного бизнеса, который состоит на учете в Центральном межрегиональном управлении, по результатам января-февраля 2021 года составляла 27% от налоговых платежей в госбюджет по всей Украине. В том числе по налогу на прибыль - 25,9%, налогу на добавленную стоимость - 32,8%, акцизному налогу - 32,8%.
Как сообщал Укринформ, по данным Минфина, в общий фонд государственного бюджета за первые два месяца 2021 года поступило 124,9 млрд грн, или 104% от росписи отчетного периода.
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