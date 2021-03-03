Экономический эффект от деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году составил 3,8 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил глава Государственной аудиторской службы Украины Геннадий Плис во время публичного отчета об итогах деятельности Госаудитслужбы за 2020 год.

"Расходы на службу составляли в 2019 году 663 млн грн, а в 2020 году - 590 млн грн. При этом, прямой экономический эффект, который мы дали, - 3,8 млрд грн (в 2019 году было 3,7 млрд грн - ред.). То есть 590 млн грн на нас потратило государство, а 3,8 млрд она заработало в чистом виде, кроме общей финансовой дисциплины, которую мы также обеспечиваем", - сказал Плис.

Он добавил, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество инспекций и ревизий Госаудитслужбы уменьшилось на 34%, количество аудитов - на 53%, а мониторинг закупок увеличился на 10,5%, поскольку это "рисковая сфера" и проверки закупок, уверен председатель Госаудитслужбы, надо увеличивать.