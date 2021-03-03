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Женщины являются собственницами лишь 3% крупнейших компаний в Украине - исследование
16:56 03.03.2021 |
Компании, основанные исключительно женщинами, составляют лишь 3% из 330 крупнейших по выручке в Украине, в то же время женщины открыли на 5% больше ФЛП в прошлом года.
Об этом говорится в исследовании Youcontrol.
Отмечается, что по динамике с 2010 года количество открытых женщинами ФЛП превышает на 25 тысяч открытых мужчинами. Только в прошлом доля открытых ФЛП женщинами составляет на 5% больше предприятий, открытых мужчинами.
Однако, суммарно за десять лет мужчины почти втрое опережают женщин в открытии компаний: 320 тысяч против 129 тысяч. Разрыв между количеством открытых компаний не слишком менялся с 2010 года, однако несколько сократился - с 40% до 36% в 2020 году.
За последние три года в крупнейших городах Украины наблюдается сокращение гендерного разрыва. Самые заметные изменения произошли в Киеве: по состоянию на конец февраля 2018 процент женщин-обладательниц компаний здесь равен 23%, а сейчас достигает 26%.
В Днепре и Одессе три года назад женщин-бенефициаров было по 25%, а по состоянию на 2021 год - по 27%. Увеличилось количество предпринимательниц и во Львове: было 24%, а стало 26%. А вот в Харькове лишь на 1% возросло количество женщин-собственниц бизнеса: с 25% до 26%.
Среди 330 крупнейших по объему выручки компаний, только 11 имеют единого бенефициарного владельца женщину. Из них 3 имеют лишь номинальную владелицу, то есть она не принимает непосредственного участия в процессе принятия решений.
Еще в 24 компаниях из 330-ти среди владельцев является одновременно и женщины, и мужчины. И 185 крупнейших бизнесов принадлежат исключительно мужчинам.
Среди основных видов деятельности компаний - розничная и оптовая торговля. В пяти компаниях - это торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Кроме торговли среди основных сфер - производство чугуна, стали и ферросплавов, распределения электроэнергии и производство железнодорожных локомотивов.
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