ФГИ запустил отдельный сайт для аренды государственной недвижимости

Фонд государственного имущества завершил разработку и запустил в работу новый сайт, посвященный аренде государственных активов - orenda.gov.ua.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Леонид Антоненко, передает пресс-служба ФГИ.

"Отныне весь массив информации о вакантном для аренды государственном имуществе, а также о заключенных в результате проведенных аукционов договоры аренды собранный на одном ресурсе в удобном для пользователя формате онлайн-магазина", - отметил чиновник.

Он добавил, что новый сайт Фонда госимущества работает по тому же принципу, что и любой онлайн-ресурс о недвижимости: есть интерактивная карта и поисковые фильтры.

В частности, пользователю доступны фотографии, поверхностный план, площадь, информация о балансовой и рыночной стоимости, стартовая арендная плата (по которой объект будет выставляться на аукцион ProZorro), предложенные сроки аренды, информация об обеспеченности коммуникациями и другая важная для принятия решения об аренде недвижимости информация.

Также база содержит все решения арендодателей, балансодержателей и их органов управления, принимаются перед публикацией объявления об аренде в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Поиск вакантных объектов недвижимости в базе можно осуществлять двумя способами:

* через раздел "Объекты списком", в котором с помощью удобных фильтров с полного перечня имущества пользователи могут выбрать те объекты, которые будут максимально соответствовать их потребностям.

* с помощью онлайн-карты Украины, на которой отмечены все объекты из базы, в отношении которых принято решение о включении в перечень первого типа.

В разделе "арендные реестры" сайт содержит другие базы данных Фонда государственного имущества, в частности:

* базы данных объектов, включенных в перечень второго типа (имущество, которое предоставляется в аренду без аукциона);

* базы данных действующих договоров аренды, в отношении которых принято решение об их продлении по результатам аукциона;

* базы данных решений арендодателей и других событий, влекущих прекращение арендных правоотношений.

В Фонде госимущества уточнили, что сейчас информация на сайт попадает путем переноса государственными служащими информации из первичных документов (справок балансодержателей, решений балансодержателей, их органов управления и решений арендодателей) в онлайн реестры, созданные с помощью гугл-форм. Все реестры также размещены на сайте www.orenda.gov.ua.