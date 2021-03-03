Лот по геологоразведке циркониевого месторождения на Донетчине сняли с торгов

В настоящий момент снят с торгов лот по геологоразведке циркониевого месторождения вблизи поселка Никольское на Донетчине, он исключен из Атласа перспективных участков.

Об этом корреспонденту Укринформа 2 марта по телефону сообщил председатель Никольского поселкового совета Василий Митько.

«Есть приказ Государственной службы геологии и недр Украины о снятии Азовского участка с продажи и исключения с Атласа перспективных участков... Думаю, что на основании наших выступлений, писем, решений сессий и нашего поселкового совета, и Мариупольского районного совета, а также позиции губернатора области, из-за общественного резонанса, они отменили - издали приказ о снятии данного участка с торгов», - объяснил Митько.

Он добавил, что, кроме того, был подан иск в Киевский окружной суд на отмену торгов и исключения из Атласа перспективных участков район Никольской ОТГ.

Митько подчеркнул, что все было нацелено на то, чтобы не допустить этой разработки циркониевого карьера на территории громады.

«Дело в том, что эта история давняя, она еще длится с 2012 года, когда уже было решение Донецкого областного совета о разработке данного циркониевого карьера. И тогда уже были возмущения людей, и тогда были митинги. И люди помнят эту историю, поэтому она и получила такое негативное продолжение», - сказал глава поссовета.

Он отметил также, что в данном вопросе не до конца была проинформирована громада, не провели общественные слушания, нарушили процедуру, «поэтому люди и возмутились, что их мнение никто не спросил и выставили на торги этот участок, в этом и вся проблема».

Митько заявил, что на сегодняшний момент жители громады удовлетворены, и пока данный вопрос снят с острой повестки дня, но он будет продолжать быть на контроле общественности и местной власти.

Он отметил, что иск в суде пока останется, его сейчас корректируют и дополняют. В ОТГ будут добиваться решения суда об отмене разработки карьера в Никольском районе и добычи здесь циркония.

«Мы направляем запросы в разные институты, чтобы получить заключения экспертов, что разработка этого карьера приведет к повышению радиационного фона, что это повредит жизни и здоровью наших жителей. То есть, мы продолжаем. Чтобы уже решением суда поставить точку в этом вопросе», - заключил Митько.

Как сообщал Укринформ, жители поселка Никольское Донецкой области в начале февраля митинговали против добычи циркония в на территории их громады. Территорию с месторождением выставили на аукцион, который был назначен на 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр.

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщал, что представители ОГА раз внесли свои возражения по добыче на этой территории, а именно - снятие Государственной службой геологии и недр Украины по продаже соответствующего лота и исключения участки из перечня перспективных. Он 4 февраля на брифинге уверил, что решение о начале в регионе опытно-промышленной разработки Азовского участка с рудопроявлением циркония обязательно согласуют с местной громадой. Кириленко подчеркнул, что в соответствии с процедурой оценки воздействия на окружающую среду обязательно должны быть проведены общественные слушания по этому вопросу.