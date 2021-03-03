Финансовые новости
- |
- 03.03.21
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Лот по геологоразведке циркониевого месторождения на Донетчине сняли с торгов
08:57 03.03.2021 |
В настоящий момент снят с торгов лот по геологоразведке циркониевого месторождения вблизи поселка Никольское на Донетчине, он исключен из Атласа перспективных участков.
Об этом корреспонденту Укринформа 2 марта по телефону сообщил председатель Никольского поселкового совета Василий Митько.
«Есть приказ Государственной службы геологии и недр Украины о снятии Азовского участка с продажи и исключения с Атласа перспективных участков... Думаю, что на основании наших выступлений, писем, решений сессий и нашего поселкового совета, и Мариупольского районного совета, а также позиции губернатора области, из-за общественного резонанса, они отменили - издали приказ о снятии данного участка с торгов», - объяснил Митько.
Он добавил, что, кроме того, был подан иск в Киевский окружной суд на отмену торгов и исключения из Атласа перспективных участков район Никольской ОТГ.
Митько подчеркнул, что все было нацелено на то, чтобы не допустить этой разработки циркониевого карьера на территории громады.
«Дело в том, что эта история давняя, она еще длится с 2012 года, когда уже было решение Донецкого областного совета о разработке данного циркониевого карьера. И тогда уже были возмущения людей, и тогда были митинги. И люди помнят эту историю, поэтому она и получила такое негативное продолжение», - сказал глава поссовета.
Он отметил также, что в данном вопросе не до конца была проинформирована громада, не провели общественные слушания, нарушили процедуру, «поэтому люди и возмутились, что их мнение никто не спросил и выставили на торги этот участок, в этом и вся проблема».
Митько заявил, что на сегодняшний момент жители громады удовлетворены, и пока данный вопрос снят с острой повестки дня, но он будет продолжать быть на контроле общественности и местной власти.
Он отметил, что иск в суде пока останется, его сейчас корректируют и дополняют. В ОТГ будут добиваться решения суда об отмене разработки карьера в Никольском районе и добычи здесь циркония.
«Мы направляем запросы в разные институты, чтобы получить заключения экспертов, что разработка этого карьера приведет к повышению радиационного фона, что это повредит жизни и здоровью наших жителей. То есть, мы продолжаем. Чтобы уже решением суда поставить точку в этом вопросе», - заключил Митько.
Как сообщал Укринформ, жители поселка Никольское Донецкой области в начале февраля митинговали против добычи циркония в на территории их громады. Территорию с месторождением выставили на аукцион, который был назначен на 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр.
Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщал, что представители ОГА раз внесли свои возражения по добыче на этой территории, а именно - снятие Государственной службой геологии и недр Украины по продаже соответствующего лота и исключения участки из перечня перспективных. Он 4 февраля на брифинге уверил, что решение о начале в регионе опытно-промышленной разработки Азовского участка с рудопроявлением циркония обязательно согласуют с местной громадой. Кириленко подчеркнул, что в соответствии с процедурой оценки воздействия на окружающую среду обязательно должны быть проведены общественные слушания по этому вопросу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз
|Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги
|Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции
|Операция «Центрэнерго». Кого поставили у руля компании, и проиграл ли Коломойский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время – 1-е чтение законопроекта
|Цены на нефть 3 марта ускорили рост
|Розничные сети АЗС 3 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л
|Лот по геологоразведке циркониевого месторождения на Донетчине сняли с торгов
|Количество установленных в Киеве СЭСд в 2020г возросло на 20%
|«Тарифная» комиссия намерена оштрафовать семь газсбытов и облгаз
Это интересно
|Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
|Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
|Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков
|В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению
|Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?
|В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»
|Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году