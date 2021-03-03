Рынок новых коммерческих авто в Украине за 2 мес. вырос на 6%

По данным Укравтопрома, в прошлом месяце в Украине было реализовано 765 новых коммерческих автомобиля, что на 7% больше, чем в феврале 2020 года, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.

Наибольшим спросом в феврале пользовались автомобили марки Renault, которые заняли почти четверть рынка новых коммерческих авто. За месяц их было зарегистрировано 186 шт. К своему результату годичной давности Рено прибавила 74 процента.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 106 регистраций (-39% к февр. 2020г.).

Замыкает тройку лидеров Peugeot, в активе которой 97 реализованных машин (+28%).

Всего за два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1666 новых коммерческих автомобиля. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 6 процентов.



