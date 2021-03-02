Пересмотр программы МВФ может быть отложен на III-IV кв. – BofA

Пересмотр программы Международного валютного фонда (МВФ) может быть отложен на июль-сентябрь или октябрь-декабрь 2021 года, полагают аналитики Bank of America (BofA) Global Research.

Как указали в BofA Global Research, благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня, в то же время любой прогресс в пересмотре программы может задержаться до третьего или даже четвертого квартала 2021 года. Однако Украине все же потребуется совершить прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе, указано в аналитической записке.

Прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут во время весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах к середине лета, говорится в материалах BofA.

"Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы в этом году", - отмечает BofA.

При этом BofA сохраняет прогноз роста реального ВВП на 4,5% в текущем году, хотя обращает внимание на волатильность некоторых данных, на которых строится прогноз. С одной стороны, потенциальная стабилизация экономической ситуации позволяет допускать возможность более сильного роста реального ВВП - до 5,5% ВВП и выше уже в текущем году. С другой стороны, рост может достичь всего 3,5% ВВП ввиду сдерживающих факторов, как то более сильное восстановление показателей импорта, поясняют аналитики.

По оценкам BofA, номинальный ВВП в 2021 году в Украине составит $167 млрд или 4,508 трлн грн. Среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 6,7% в 2021-м и 4,7% в 2022-м.

Говоря о курсе украинской валюты, BofA вновь отмечает недооцененность гривни. Как ожидают аналитики, к концу 2021 года и в среднем по году курс гривни составит 27 грн/$, а в следующем году - 27,5 грн/$.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует восстановление экономики на 4,6% в 2021 году, тогда как оценка министерства экономического спада в 2020-м составляет 4,2% ВВП. Национальный банк Украины (НБУ) 21 января оценил падение экономики страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз ее роста на 4,2% в 2021 году.