Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

Дефицит сводного платежного баланса Украины в январе 2021 года составил $220 млн по сравнению с профицитом $906 млн в январе 2020 года, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в январе составил $797 млн против $1,2 млрд в январе-2020.

НБУ указал, что экспорт товаров в первый месяц этого года составил $3,6 млрд, и его снижение на 6,3% было вызвано в основном уменьшением экспорта продовольственных товаров на 24,3%, в том числе зерновых в 1,7 раза. В то же время увеличился экспорт минеральных продуктов (в том числе руд) - в 1,5 раза, черных и цветных металлов - на 8,2%.

Объемы импорта товаров также сократились на 4,2% – до $3,8 млрд, в том числе энергетический импорт – на 3,0%, а неэнергетический импорт - на 4,5%.

Одновременно профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, вырос до $490 млн со $123 млн в январе 2020 года, поскольку темпы сокращения импорта услуг (в 1,6 раза) оставались существенно более высокими, чем темпы сокращения экспорта (на 7,5%). Основным фактором стало сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 2,3 раза), а также импорта транспортных (в 1,3 раза) и других деловых (в 1,3 раза) услуг.

Экспорт услуг снизился за счет транспортных услуг (на 18,4%) и расходов лиц, путешествующих по Украине (уменьшились в 4 раза). В то же время продолжался рост экспорта компьютерных услуг - на 14,2%.

Профицит баланса первичных доходов уменьшился до $268 млн по сравнению с $954 млн в января 2020 года за счет увеличения выплат по доходам от инвестиций (в 8 раз) и уменьшения поступлений по статье "оплата труда" на 15,1%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в январе 2021 составил $799 млн против $1,2 млрд в январе-2020.

По данным Нацбанка, чистый отток по финансовому счету в январе вырос до $1,0 млрд с $317 млн в январе прошлого года из-за меньшего притока по операциям госсектора – $324 млн против $1,7 млрд в январе-2020, тогда как в частном секторе отток сократился до $1,3 млрд с $2,0 млрд.

Чистый приток по прямым иностранным инвестициям НБУ оценил в $146 млн, в том числе за счет реинвестирования доходов – в $130 млн, тогда как в январе прошлого года чистый отток составил $465 млн.

Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $338 млн и было обусловлено увеличением чистой внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на сумму $209 млн, а также выплатами по ранее размещенным еврооблигациям на $199 млн и уменьшением внешней задолженности по кредитам и займам на $14 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в январе этого года Нацбанк оценил в $1,1 млрд в результате уменьшения чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $568 млн и увеличения объемов наличной валюты вне банков на $349 млн (в январе 2020 - на $234 млн), а также чистого уменьшения задолженности по кредитам и займам на $125 млн.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.