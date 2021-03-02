Минфин Украины снизил прогноз выплат по госдолгу в І-кв-2021 на 2,4 млрд грн

Министерство финансов Украины за прошедший месяц повысило прогноз выплат по госдолгу в 2021 году на 1,53 млрд грн - до 599 млрд грн, в то же время прогнозируемые выплаты в январе-марте снижены на 2,39 млрд грн – до 143,71 млрд грн.

Как указал Минфин в материалах на сайте, прогнозные выплаты в апреле-июне увеличены на 1,79 млрд грн - до 168,26 млрд грн, в июле-сентябре - на 1,07 млрд грн, до 167,5 млрд грн, в октябре-декабре - на 1,06 млрд грн, до 119,5 млрд грн.

Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

Как указало министерство, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в первом квартале снизились на 1,68 млрд грн по сравнению показателем месячной давности и составляют 111,8 млрд грн, а обновленная оценка выплат за второй квартал повышена на 2,07 млрд грн - до 142,85 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу на первый квартал 2021 года снижены на 0,7 млрд грн – до 31,9 млрд грн, а на второй квартал выплаты по госдолгу практически не изменились - 25,41 млрд (по сравнению с 25,7 млрд грн на начало февраля).

Что касается прогноза на 2022 год, то ожидаемый показатель выплат по госдолгу вырос за месяц на 25,9 млрд грн - до 309,76 млрд грн.

Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины в январе 2021 года вырос на 0,53% в долларах США - до $90,74 млрд и на 0,25% в гривне - до 2,558 трлн грн.