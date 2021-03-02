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Продажи новых легковых авто упали в феврале на 9%
20:47 01.03.2021 |
В феврале украинцы приобрели и зарегистрировали 6336 новых легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем год назад, сообщает Укравтопром.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 10 процентов. Но, напомним, что в январе полмесяца действовали усиленные карантинные ограничения в работе автосалонов.
Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota. В результате февральский показатель Toyota - 882 регистрации. От своего февральского результата прошлого года Тойота отстала на 19 процентов.
Второй по количеству полученных номеров (863 шт.) была марка Renault, недобравшая 29% к показателю годичной давности.
Skoda прибавила почти 26% к февральским продажам и закончила месяц на отметке 462 проданных автомобиля, что позволило ей занять третью строчку рейтинга новых легковых авто.
На четвертом месте Kia с результатом 417 зарегистрированных продаж (-13%).
Замыкает лидерскую пятерку февраля Hyundai - 334 авто этой корейской марки получили украинскую регистрацию (-6%).
Бестселлером последнего зимнего месяца на украинском рынке новых легковушек стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 404 покупателя.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 12,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
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