Количество коммунальных должников в прошлом году выросло на 50% - Опендатабот

За 2020 год количество людей, попавших в реестр должников за неуплату коммунальных услуг, выросло на 50%.

Об этом Укринформу сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Единого реестра должников.

"342 232 производства открыто в отношении украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги в 2020 году. Это на 50% больше, чем в 2019-м. Тогда велось около 227 тысяч производств", - сообщает Опендатабот.

Более всего должников у компаний, поставляющих тепло. В топе коммунальных предприятий, которым должны украинцы: КП "Харьковводоканал", Коммунальное предприятие «Жилкомсервис», ПОКВПТГ "Полтаватеплоэнерго", Коммунальное предприятие тепловых сетей "Криворожтеплосеть", Коммунальное предприятие "Кривбассводоканал", Львовское городское коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго", Областное коммунальное предприятие "Николаевтеплоэнерго", Частное акционерное общество "Николаевская теплоэлектроцентраль", КП "Кременчугводоканал" Кременчугского городского совета, Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети".

Как известно, человек признается должником по оплате коммунальных услуг в судебном порядке, в отношении коммунальных услуг предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников.

Человеку, попавшему в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке.