Налоговая в прошлом году провела более 42 тысяч проверок

Государственной налоговой службой в 2020 году было проведено 42,4 тыс. проверок.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"В прошлом году налоговой службой было проведено 42,4 тыс. проверок. При этом, учитывая введенный с 18 марта 2020 года мораторий на проведение документальных проверок, аудиторы налоговой службы проверяли только операции из подакцизной группы товаров и правомерность возмещения НДС", - говорится в сообщении.

По результатам проверок в 2020 году плательщикам доначислено 17,7 млрд грн. В целом большинство доначисленных платежей, по которым фиксировались уклонения, касались НДС и налога на прибыль.

По результатам проверок в бюджет поступило 2,3 млрд грн доначисленных и уплаченных сумм, кроме того, удалось уменьшить убытки на 13 млрд грн, возмещение НДС - на 2,5 млрд грн, которые были зафиксированы актами.

Как сообщал Укринформ, в 2021 году запланировано проведение около 5 тыс. проверок. При этом 95% из них - это проверки представителей крупного бизнеса, которые годами остаются убыточными, но при этом претендуют на значительные суммы возмещения или работают в высокорентабельных сферах деятельности. В перечне субъектов хозяйствования, определенных к проверкам, нет физических лиц - предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.