Финансовые новости
- |
- 02.03.21
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Налоговая в прошлом году провела более 42 тысяч проверок
20:31 01.03.2021 |
Государственной налоговой службой в 2020 году было проведено 42,4 тыс. проверок.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"В прошлом году налоговой службой было проведено 42,4 тыс. проверок. При этом, учитывая введенный с 18 марта 2020 года мораторий на проведение документальных проверок, аудиторы налоговой службы проверяли только операции из подакцизной группы товаров и правомерность возмещения НДС", - говорится в сообщении.
По результатам проверок в 2020 году плательщикам доначислено 17,7 млрд грн. В целом большинство доначисленных платежей, по которым фиксировались уклонения, касались НДС и налога на прибыль.
По результатам проверок в бюджет поступило 2,3 млрд грн доначисленных и уплаченных сумм, кроме того, удалось уменьшить убытки на 13 млрд грн, возмещение НДС - на 2,5 млрд грн, которые были зафиксированы актами.
Как сообщал Укринформ, в 2021 году запланировано проведение около 5 тыс. проверок. При этом 95% из них - это проверки представителей крупного бизнеса, которые годами остаются убыточными, но при этом претендуют на значительные суммы возмещения или работают в высокорентабельных сферах деятельности. В перечне субъектов хозяйствования, определенных к проверкам, нет физических лиц - предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму
|Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продажи новых легковых авто упали в феврале на 9%
|Количество коммунальных должников в прошлом году выросло на 50% - Опендатабот
|Налоговая в прошлом году провела более 42 тысяч проверок
|Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС за 2020 год правысила $10 миллиардов - эксперты
|Индекс ожиданий деловой активности вырос на 11,2 пункта до 48,8 пунктов в феврале
|Задолженность по зарплате в Украине в январе выросла на 13,8% - Госстат
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип