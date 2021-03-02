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Индекс ожиданий деловой активности вырос на 11,2 пункта до 48,8 пунктов в феврале
20:11 01.03.2021 |
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Наиболее оптимистически оценивают перспективы развития промышленные предприятия - рост индекса на 11,7 пунктов до 50,3 пункта, добавляют в Нацбанке.
Опрошенные НБУ респонденты в промышленном секторе значительно повысили свои ожидания относительно объемов новых заказов (включая экспортные), запасов сырья и цен на свою продукцию. Также промпредприятия готовятся нанимать новых рабочих.
Также значительно выросли ожидания в сфере торговли: индекс практически достиг равновесного значения - 49 пунктов. Предприятия отрасли улучшили ожидания относительно товарооборота, объема закупок товаров для продажи и роста отпускных цен.
Существенно выросли ожидания компаний сферы услуг - рост индекса на 9,3 пункта до 49 пунктов. Респонденты отметили рост объемов предоставляемых услуг, новых заказов, а также увеличение числа заказов, находящихся в процессе исполнения. Большинство компаний сектора услуг готово нанимать новых рабочих.
Несколько улучшился показатель индекса ожиданий в строительстве - с 33,1 в январе до 35,3 в феврале, - что, впрочем, свидетельствует об общей негативной оценке перспектив развития. Строительные компании пессимистически оценивают будущие объемы строительства и количество новых заказов, закупок услуг подрядчиков, сырья и материалов. Респонденты ожидают роста цен со стороны поставщиков и подорожания собственной продукции. Ожидается дальнейшее сокращение численности занятых в строительном секторе.
НБУ проводил ежемесячный опрос с 3 по 19 февраля. В опросе принимало участие 194 предприятия.
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