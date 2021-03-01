Реальная зарплата в Украине в январе 2021г возросла на 8,3% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 8,3%, по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилась на 14,1%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года (начисление выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, за неиспользованный отпуск и т.д.) уменьшилась на 13%, но в годовом измерении выросла – на 15%, составив 12337 грн.

Ведомство уточняет, что декабре 2020 года она составляла 14179 грн, ноябре - 11987 грн, октябре - 12174 грн, сентябре - 11998 грн, августе - 11446 грн и июле - 11804 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в январе текущего года по сравнению с январем 2020 года наблюдался в Ривненской (24,3%), Тернопольской (21,3%), Хмельницкой (21,2%), Херсонской (20,5%), Николаевской (19,1%), Черновицкой (18,5%), Житомирской (18,1%), Черкасской (18%) областях, тогда как в Киеве этот показатель составил 11,1%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 17533 грн, самый низкий в Черновицкой области – 9696грн.

В январе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в здравоохранении на 44,9%, образовании - на 26,3%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 25,5%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 22,3%, финансовой и страховой деятельности – на 20%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,1%, в сельском хозяйстве - на 12%, административного и вспомогательного обслуживания – на 11,2%, в промышленности – на 9,8%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 8%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 10,1%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 1,2%.