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Украина опустилась на 12-е место в мировом рейтинге производства стали
15:56 01.03.2021 |
В январе 2020 года Украина выплавила 1,84 млн тонн стали и опустилась с одиннадцатого на двенадцатое место в мировом рейтинге производителей этой продукции.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".
По данным Worldsteel, в январе 2021 года в мире произведено около 119,96 млн тонн чугуна (112,14 млн тонн доменным способом и 7,82 млн тонн прямым восстановлением). Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за январь 2021 года произвели 73,21 млн тонн этой продукции (на 7,7% больше, чем за январь 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве в позапрошлом месяце составила 61,0%.
Второе место среди мировых производителей чугуна в январе 2021 года сохранила Индия (9,89 млн тонн, на 4,0% больше, чем за январь 2020 года), третье - Япония (6,01 млн тонн, на 7,1% меньше) , четвертое - Россия (4,50 млн тонн, на 2,8% меньше), пятое - Южная Корея (4,28 млн тонн, на 6,7% больше).
Украина по итогам января 2021 года заняла десятое место среди 38 мировых производителей чугуна, виплавивши за этот период 1,82 млн тонн данной продукции, на 5,2% больше, чем за январь 2020 года.
Мировая выплавка стали за январь 2021 года составила 162,92 млн тонн, что на 4,8% больше, чем за январь 2020 года. Лидером среди мировых производителей этой продукции также является Китайская Народная Республика, где за указанный период произвели 90,24 млн тонн стали (на 6,8% больше, чем за январь 2020 года). Доля КНР в мировом производстве стали составляла 55,4%.
За Китаем в ТОП-5 производителей стали идут: Индия (10,01 млн тонн, на 7,6% больше по сравнению с январем 2020 года), Япония (7,92 млн тонн, на 3,9% меньше), США (6,90 млн тонн, на 9,9% меньше) и Россия (6,67 млн тонн, на 6,5% больше).
Среди 62 стран-производителей стали Украина по итогам января 2021 года опустилась на двенадцатое место, виплавивши 1,84 млн тонн стали, что на 0,2% меньше, чем за январь 2020 года.
Как сообщал Укринформ, по данным Worldsteel, Украина по итогам 2020 года заняла девятое место среди 40 мировых производителей чугуна, виплавивши за этот период 20,42 млн тонн данной продукции, на 1,8% больше, чем за 2019 год. Среди производителей стали Украина по итогам 2020 года поднялась на одиннадцатое место, виплавивши 20,62 млн тонн стали, что на 1,1% меньше, чем за 2019 год.
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