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Информация об агентстве
Fitch ожидает выделение МВФ только одного транша кредита Украине
08:10 01.03.2021 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму 0,7 млрд долларов. Кроме того, Украина получит 1,5 млрд долларов в виде другого официального финансирования.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Fitch также прогнозирует больший объем выпуска Украиной еврооблигаций, чем запланированный на 1,4 млрд долларов.
Агентство отмечает, что завершение первого пересмотра программы Stand-by сопряжено со значительным риском. В частности, будет проблематично одобрение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе.
"Мы видим несколько меньший риск реализации другого важного нового требования SBA, касающегося отмены декабрьского временного ограничения цен на газ", - говорится в сообщении.
В агентстве напомнили, что пересмотр уже был отложен из-за опасений МВФ по поводу смены главы Национального банка Украины (НБУ) в июле 2020 года.
Однако в Fitch считают, то больший политический стимул для выполнения условий МВФ появится во второй половине 2021 года. Это будет связано с необходимостью выплаты 2,2 млрд долларов в сентябре и резким увеличением потребности в финансировании бюджета ближе к концу года.
"Денежные средства правительства в размере 3 млрд долларов (1,8 млрд долларов в иностранной валюте), более легкий график погашения в течение следующих шести месяцев и доступная внутренняя ликвидность обеспечивают некоторое пространство для финансирования", - говорится в сообщении.
Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.
Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.
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