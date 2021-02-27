Импорт легковых авто в Украину в 2020г. сократился на 11%

Украина в 2020 году импортировала 531,4 тыс. ед. автотранспортной техники на сумму более чем в $4,2 млрд, в том числе 486,3 тыс. легковых авто почти на $3,5 млрд, сообщил "Укравтопром".

"По сравнению с 2019 годом импорт легковых автомобилей сократился на 11%", - отмечается на сайте ассоциации.

Крупнейшим поставщиком легковых авто в прошлом году была Германия, откуда ввезено 99,772 тыс. авто на $548,1 млн.

Импорт грузовых и спецавтомобилей в прошлом году сократился на 16% - до 43,5 тыс. ед., а поставщики этих машин заработали $717,4 млн против $841,9 млн годом ранее. В этом сегменте также самым крупным поставщиком была Германия – 9,589 тыс. авто на $114 млн.

Закупка автобусов за границей обошлась Украине в $64,1 млн - на эту сумму приобретено 1,6 тыс. автобусов, что на 35% меньше, чем годом ранее.

"Несмотря на то, что наибольшее количество автобусов в 2020 году в Украину прибыло из Германии (568 ед.), больше других на поставках этого вида транспорта заработала Беларусь - $38,6 млн. за 307 автобусов", - констатирует ассоциация.

Как сообщалось, в 2019 году импорт легковых авто обошелся Украине в $3,6 млрд – на эту сумму было ввезено около 544 тыс. авто (в 2,4 раза больше, чем годом ранее), при этом закупки новых легковых авто выросли на 28% до 95,6 тыс. шт., а импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза – до 448,4 тыс. ед. Больше всего новых авто поставлялось из Японии, а подержанных – из Германии.