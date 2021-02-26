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Долг физлиц-предпринимателей по уплате ЕСВ превысил 12 миллиардов, – Налоговая служба
17:27 26.02.2021 |
Задолженность физлиц-предпринимателей по уплате единого социального взноса (ЕСВ) составляет 12,5 млрд грн.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot cо ссылко на информацию Государственной налоговой службы.
В целом общий долг компаний и предпринимателей по уплате ЕСВ составляет 21,6 млрд грн, из них 12,5 млрд грн должны 769,05 тыс. ФЛП. 42% из них имеют долг от 10 тыс. до 50 тыс. грн. А должники с суммами более 100 тыс. грн составляют среди всех лишь 1%.
Долги по ЕСВ в размере до 1 тыс. грн - у 18% физлиц-предпринимателей, от 1 тыс. до 5 тыс. - у 27% ФЛП.
Кроме ФЛП среди должников - 87,52 тыс. компаний, их долг по уплате ЕСВ составляет 9,1 млрд грн. Наибольшие долги у крупных предприятий угольной и машиностроительной промышленности.
Как отмечается, ранее Налоговая службе не публиковала данные об уплате ЕСВ, указывая, что ЕСВ не относится к налоговому долгу, но с 24 февраля начала их обнародовать, пообещал обновлять отчетность ежемесячно.
Как сообщалось, по данным Налоговой службы, количество налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, сократилось с 4,15 млн человек на начало 2020 года до 834,9 тыс. на январь 2021 года благодаря механизму списания налогового долга, а общая сумма налогового долга в целом снизилась за год на 19,6 млрд грн - до 104 млрд грн.
В том числе Государственная налоговая служба списала налоговый долг 3,65 млн налогоплательщиков на общую сумму 1,18 млрд грн, согласно специальной норме закона, принятого в декабра 2020 года. Эта норма позволила списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышала 3 060 грн.
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