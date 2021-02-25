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Директор CASE считает, что Украина в 2021 году имеет шанс на бурный экономический рост
22:09 25.02.2021 |
Экономика Украины если и пострадала из-за коронавируса, то незначительно, - ВВП в 2020 году сократился лишь на 4,1%. Однако сейчас у страны есть шанс на бурный экономический рост.
Такое мнение в комментарии Укринформу высказал исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.
«Внутренний спрос в Украине в 2020 году не падал. Он вырос. Падение экономики в 2020 году было всего на 4,1%, что для Украины вообще трудно считать критически кризисным показателем. Падение же произошло из-за снижения инвестиционного спроса, потому что в кризис никто не инвестирует. Эффект низкой сравнительной базы будет проявляться в 2021 году, однако говорить, что экономический рост выстрелит, пока рано », - рассказывает эксперт.
По его словам, рост экономики страны в 2021 году будет зависеть от урожая зерновых, от цен на металлопродукцию в мире, а также от внедрения реформ, что, в свою очередь, является сигналом для инвесторов, которые сегодня вкладывают деньги только в государственные обязательства и почти не инвестируют в украинское производство.
«Сейчас шанс на бурный рост есть: если удастся вырастить хороший урожай, если цены на наш экспорт будут расти быстрее, чем цены на импорт, если Украина сделает так, чтобы инвесторы вкладывали в производство, а не в государственные долги», - подытожил Боярчук.
Как сообщал Укринформ, по прогнозу Национального банка, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,2%. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост этого показателя на 4,6%, инвестиционная компания Dragon Capital - на 5,3%.
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