Долг Пенсионного фонда перед Госказначейством за год вырос на 14 миллиардов

Задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов выросла на 14 млрд грн по сравнению с 1 января 2020 года и по состоянию на январь 2021 года составила 62,1 млрд грн.

Об этом говорится в отчете об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины за 2020 год.

Задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, образовалась начиная с 2007 года, остается на сегодняшний день одной из самых больших проблем для Единого казначейского счета.

«К сожалению, тенденция в 2020 году такая же, как в предыдущие годы. Выплата пенсий происходит не только за счет поступлений единого социального взноса, но и за счет займа, предоставляемого Пенсионному фонду из Единого казначейского счета. Задолженность Пенсионного фонда по сравнению с 1 января 2020 года выросла на 14 миллиардов гривень и составит 62,1 млрд грн», - сообщила руководитель ведомства Татьяна Слюз.

Отмечается, что в течение 2020 года у Пенсионного фонда Украины возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов в целом на 179,0 млрд грн. Пенсионный фонд погасил задолженность по займам на общую сумму 166,1 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн - по займам, предоставленным в 2019 году, 165,0 млрд грн - по займам 2020 года.

Просроченная задолженность Пенсионного фонда по займам, предоставленным с ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов в 2007-2014 годах, составляет 48,1 млрд грн, а общая ее сумма - 62,1 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров Украины 17 февраля утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2021 год составляет 495 502 млн грн, из них собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327 957,3 млн грн, из которых 293 887,3 млн грн - сумма от уплаты единого социального взноса. Общий объем расходов ПФУ также утвержден на уровне 495 502 млн грн.