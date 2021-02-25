Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в IV кв.-2020 вырос на 4% - Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2020 года составил 264,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 4% выше показателя четвертого квартала 2019 года, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

По ее данным, объем услуг, реализованных населению за указанный период, составил 17,4% к общему объему реализованных услуг в стране (за четвертый квартал 2019 года - 20,4%).

Госстат напоминает, что в первом квартале 2020 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины сократился на 1,7%, во втором квартале - на 18,3%, в третьем - на 5,5%.



Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹в IV кв 2020г:

Объем реализованных услуг (в рыночных ценах), млн грн В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн Всего² 264195.9 46051.6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 112891.3 6313.3 Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения к к Грузовой железнодорожный транспорт 3888.9 54.0 Другой пассажирский наземный транспорт 3340.0 2449.1 Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки 15204.2 52.9 Водный транспорт 697.3 1.2 Авиационный транспорт 6587.4 1456.5 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 54428.4 1290.0 Почтовая и курьерская деятельность 2870.9 962.5 Временное размещение и организация питания 5007.0 3428.0 Временное размещение 1245.6 754.4 Деятельность по обеспечению питанием и напитками 3761.4 2673.6 Информация и телекоммуникации 49539.2 14925.4 Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания 1009.2 80.2 Телекоммуникации (электросвязь) 22388.3 13971.1 Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг 14493.5 13.7 Операции с недвижимым имуществом 23863.8 1064.9 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 361.8 32.3 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества 22607.1 653.2 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта 894.9 379.4 Профессиональная, научная и техническая деятельность 34357.5 1118.8 Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления 4183.3 102.2 Научные исследования и разработки 3328.7 56.5 Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 13407.5 471.6 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 19284.4 4417.1 Аренда, прокат и лизинг 4196.6 46.4 Деятельность по трудоустройству 1919.1 33.1 Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность 1289.4 1019.3 Деятельность охранных служб и проведения расследований 3207.6 124.3 Обслуживание зданий и территорий 5991.7 2999.4 Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги 2680.0 194.6 Образование 6086.9 5600.4 Здравоохранение и предоставление социальной помощи 10805.4 8279.7 Искусство, спорт, развлечения и отдых 1297.7 639.2 Предоставление других услуг 1062.7 264.8

Госстат Украины

¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами-предпринимателями

2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.