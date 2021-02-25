Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в IV кв.-2020 вырос на 4% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению за указанный период, составил 17,4% к общему объему реализованных услуг в стране (за четвертый квартал 2019 года - 20,4%).
Госстат напоминает, что в первом квартале 2020 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины сократился на 1,7%, во втором квартале - на 18,3%, в третьем - на 5,5%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹в IV кв 2020г:
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах), млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего²
|264195.9
|46051.6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|112891.3
|6313.3
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|к
|к
|Грузовой железнодорожный транспорт
|3888.9
|54.0
|Другой пассажирский наземный транспорт
|3340.0
|2449.1
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|15204.2
|52.9
|Водный транспорт
|697.3
|1.2
|Авиационный транспорт
|6587.4
|1456.5
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|54428.4
|1290.0
|Почтовая и курьерская деятельность
|2870.9
|962.5
|Временное размещение и организация питания
|5007.0
|3428.0
|Временное размещение
|1245.6
|754.4
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3761.4
|2673.6
|Информация и телекоммуникации
|49539.2
|14925.4
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|1009.2
|80.2
|Телекоммуникации (электросвязь)
|22388.3
|13971.1
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|14493.5
|13.7
|Операции с недвижимым имуществом
|23863.8
|1064.9
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|361.8
|32.3
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|22607.1
|653.2
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|894.9
|379.4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|34357.5
|1118.8
|Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|4183.3
|102.2
|Научные исследования и разработки
|3328.7
|56.5
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|13407.5
|471.6
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|19284.4
|4417.1
|Аренда, прокат и лизинг
|4196.6
|46.4
|Деятельность по трудоустройству
|1919.1
|33.1
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|1289.4
|1019.3
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|3207.6
|124.3
|Обслуживание зданий и территорий
|5991.7
|2999.4
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2680.0
|194.6
|Образование
|6086.9
|5600.4
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|10805.4
|8279.7
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1297.7
|639.2
|Предоставление других услуг
|1062.7
|264.8
Госстат Украины
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами-предпринимателями
2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.