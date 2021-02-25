Промпроизводство в Украине в январе-2021 сократилось на 4% - Госстат

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу снижение промышленного производства в январе составило 16,1%, а с учетом сезонной корректировки – 3,3%.
В перерабатывающей промышленности в январе-2021 к январю-2020 зафиксирован спад на 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 3,2%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе 2021г.
|январь 2021г к декабрю 2020г. %
|январь 2021г к январю 2020г. %
|Справочно: январь 2020 к январю 2019
|Промышленность всего
|83.9
|96.0
|95.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|95.3
|97.0
|95.6
|- добыча каменного и бурого угля
|96.6
|95.5
|81.0
|- добыча сырой нефти и природного газа
|100.0
|95.2
|97.4
|- добыча металлических руд
|95.6
|99.7
|98.1
|Перерабатывающая промышленность
|76.8
|93.5
|97.2
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|79.4
|91.6
|104.1
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|74.3
|84.8
|106.1
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|79.2
|93.5
|102.1
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|72.2
|84.0
|103.8
|Производство химических изделий и химической продукции
|90.3
|110.0
|125.8
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|74.2
|121.4
|86.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|58.9
|94.8
|95.3
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|90.1
|96.1
|90.0
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|71.4
|90.2
|86.7
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|59.4
|123.7
|83.5
|производство электрического оборудования
|78.7
|135.0
|112.0
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|69.2
|78.9
|82.5
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|72.1
|74.5
|82.5
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|58.9
|91.8
|99.4
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|92.9
|103.2
|88.1
Данные: Госстат. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей