Промпроизводство в Украине в январе-2021 сократилось на 4% - Госстат

Промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к "доковидному" январю 2020 года, а скорректированное на эффект календарных дней сокращение было даже меньшим – 2,7%, сообщил Госстат.

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу снижение промышленного производства в январе составило 16,1%, а с учетом сезонной корректировки – 3,3%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2021 к январю-2020 зафиксирован спад на 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 3,2%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе 2021г.

январь 2021г к декабрю 2020г. % январь 2021г к январю 2020г. % Справочно: январь 2020 к январю 2019 Промышленность всего 83.9 96.0 95.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 95.3 97.0 95.6 - добыча каменного и бурого угля 96.6 95.5 81.0 - добыча сырой нефти и природного газа 100.0 95.2 97.4 - добыча металлических руд 95.6 99.7 98.1 Перерабатывающая промышленность 76.8 93.5 97.2 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 79.4 91.6 104.1 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 74.3 84.8 106.1 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 79.2 93.5 102.1 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 72.2 84.0 103.8 Производство химических изделий и химической продукции 90.3 110.0 125.8 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 74.2 121.4 86.1 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 58.9 94.8 95.3 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 90.1 96.1 90.0 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 71.4 90.2 86.7 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 59.4 123.7 83.5 производство электрического оборудования 78.7 135.0 112.0 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 69.2 78.9 82.5 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 72.1 74.5 82.5 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 58.9 91.8 99.4 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 92.9 103.2 88.1

Данные: Госстат. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей