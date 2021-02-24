Капинвестиций в Украине в 2020г. упали на 38,2% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Согласно данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года снижение капинвестиций составило 42,9%, в третьем – 36,2%, во втором - 34,4%, в первом квартале – 35,5%.

В 2019 году тенденция была обратной – наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% - в четвертом квартале.

Госстат уточнил, что за минувший год освоено 419,837 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

В региональном срезе самое значительное сокращение капинвестиций в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано в Херсонской (на 67,3%), Закарпатской (на 58%), Киевской (на 57%), Львовской (на 50,8%), Николаевской (на 48%) и Ивано-Франковской областях (на 45,3%). В Киеве спад составил 36,3%.

В отраслевом срезе обвал капинвестиций в 2020 году в сфере авиатранспорта составил 75,9%, в сфере культуры, спорта и развлечений – 71,1%, складском хозяйстве – 54,3%, оптовой торговле – 48,5%, здравоохранении – 47,5%, сельском хозяйстве – 45,4%, образовании – 45,7%, в сфере временного размещения и организации питания – 44,8%, промышленности – 43,6%. При этом в сфере в почтовой и курьерской деятельности капинвестиции возросли в 7,3 раза.

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, их доля в минувшем году составила 66,5% общего объема всех вложений. Доля средств местных бюджетов на уровне 10,4%, госбюджета – 8,7%, кредитов банков и других займов - 6,7%, населения на строительство жилья – 4,9%, инвесторов-нерезидентов – 0,4%.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2019 году выросли на 15,5%, составив 584,449 млрд грн.



Капитальные инвестиции по видам активов за 2020 г.

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 419836,7 100,0 Инвестиции в материальные активы 400910,7 95,5 жилые здания 36517,8 8,7 нежилые сооружения 64103,8 15,3 инженерные сооружения 113270,5 27,0 машины, оборудование и инвентарь 132241,5 31,5 транспортные средства 37211,5 8,9 земля 1747,2 0,4 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 3996,7 0,9 другие материальные активы 11821,7 2,8 инвестиции в нематериальные активы 18926,0 4,5 из них права на коммерческие обозначения, объекты промсобственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 5577,1 1,3 программное обеспечение и базы данных 10330,7 2,5

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2020г:

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 419836,7 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 36512,5 8,7 средств местных бюджетов 43558,3 10,4 собственных средств предприятий и организаций 279330,4 66,5 кредиты банков и другие займы 27894,5 6,7 средства иностранных инвесторов 1729,2 0,4 средств населения на жилищное строительство 20590,9 4,9 других источников финансирования 10220,9 2,4

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2020г:

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к 2019г, % Справка: 2019г к 2018г, % Всего¹ 419836,7 61,8 115,5 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36442,1 54,7 90,0 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 35998,3 54,6 90,4 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 416,6 65,5 60,7 Рыболовство, рыбоводство 27,2 53,6 75,9 Промышленность 153321,0 56,4 134,7 Строительство 37980,5 60,3 109,8 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 30683,2 60,8 100,3 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 2179,1 65,2 130,6 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 13664,3 51,5 96,5 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 14839,8 73,5 101,4 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 26488,2 56,8 96,6 Наземный и трубопроводный транспорт 16966,9 64,2 89,4 водный транспорт 176,2 67,1 129,7 Авиационный транспорт 470,5 24,1 109,6 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 8384,6 45,7 110,9 Почтовая и курьерская деятельность 490,0 734,7 16,8 Временное размещения и организация питания 1689,4 55,2 148,7 -временное размещение 609,8 57,5 106,0 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 1079,6 54,0 185,5 Информация и телекоммуникации 21144,7 87,3 83,4 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 4629,8 68,9 124,8 Телекоммуникации (электросвязь) 14111,1 102,7 67,3 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 2403,8 60,7 140,5 Финансовая и страховая деятельность 9972,9 76,6 102,8 Операции с недвижимостью 17175,8 67,1 111,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 10847,9 77,3 131,4 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 8244,6 86,9 125,8 Научные достижения и разработки 1609,1 59,0 162,3 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 994,2 57,9 120,2 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 7773,5 61,1 137,2 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 55631,1 92,6 129,9 Образование 3051,3 54,3 131,6 Здравоохранение и социальная помощь 5974,0 52,5 146,6 Искусство, спорт, развлечение и отдых 1210,7 28,9 117,1 Предоставление других видов услуг 450,4 78,1 114,7

¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей

Данные: Госстат