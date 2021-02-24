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Капинвестиций в Украине в 2020г. упали на 38,2% - Госстат
21:52 24.02.2021 |
Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Согласно данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года снижение капинвестиций составило 42,9%, в третьем – 36,2%, во втором - 34,4%, в первом квартале – 35,5%.
В 2019 году тенденция была обратной – наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% - в четвертом квартале.
Госстат уточнил, что за минувший год освоено 419,837 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).
В региональном срезе самое значительное сокращение капинвестиций в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано в Херсонской (на 67,3%), Закарпатской (на 58%), Киевской (на 57%), Львовской (на 50,8%), Николаевской (на 48%) и Ивано-Франковской областях (на 45,3%). В Киеве спад составил 36,3%.
В отраслевом срезе обвал капинвестиций в 2020 году в сфере авиатранспорта составил 75,9%, в сфере культуры, спорта и развлечений – 71,1%, складском хозяйстве – 54,3%, оптовой торговле – 48,5%, здравоохранении – 47,5%, сельском хозяйстве – 45,4%, образовании – 45,7%, в сфере временного размещения и организации питания – 44,8%, промышленности – 43,6%. При этом в сфере в почтовой и курьерской деятельности капинвестиции возросли в 7,3 раза.
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, их доля в минувшем году составила 66,5% общего объема всех вложений. Доля средств местных бюджетов на уровне 10,4%, госбюджета – 8,7%, кредитов банков и других займов - 6,7%, населения на строительство жилья – 4,9%, инвесторов-нерезидентов – 0,4%.
Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2019 году выросли на 15,5%, составив 584,449 млрд грн.
Капитальные инвестиции по видам активов за 2020 г.
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|419836,7
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|400910,7
|95,5
|жилые здания
|36517,8
|8,7
|нежилые сооружения
|64103,8
|15,3
|инженерные сооружения
|113270,5
|27,0
|машины, оборудование и инвентарь
|132241,5
|31,5
|транспортные средства
|37211,5
|8,9
|земля
|1747,2
|0,4
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|3996,7
|0,9
|другие материальные активы
|11821,7
|2,8
|инвестиции в нематериальные активы
|18926,0
|4,5
|из них
|права на коммерческие обозначения, объекты промсобственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|5577,1
|1,3
|программное обеспечение и базы данных
|10330,7
|2,5
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2020г:
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|419836,7
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|36512,5
|8,7
|средств местных бюджетов
|43558,3
|10,4
|собственных средств предприятий и организаций
|279330,4
|66,5
|кредиты банков и другие займы
|27894,5
|6,7
|средства иностранных инвесторов
|1729,2
|0,4
|средств населения на жилищное строительство
|20590,9
|4,9
|других источников финансирования
|10220,9
|2,4
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2020г:
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к 2019г, %
|Справка: 2019г к 2018г, %
|Всего¹
|419836,7
|61,8
|115,5
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|36442,1
|54,7
|90,0
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|35998,3
|54,6
|90,4
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|416,6
|65,5
|60,7
|Рыболовство, рыбоводство
|27,2
|53,6
|75,9
|Промышленность
|153321,0
|56,4
|134,7
|Строительство
|37980,5
|60,3
|109,8
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|30683,2
|60,8
|100,3
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|2179,1
|65,2
|130,6
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|13664,3
|51,5
|96,5
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|14839,8
|73,5
|101,4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|26488,2
|56,8
|96,6
|Наземный и трубопроводный транспорт
|16966,9
|64,2
|89,4
|водный транспорт
|176,2
|67,1
|129,7
|Авиационный транспорт
|470,5
|24,1
|109,6
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|8384,6
|45,7
|110,9
|Почтовая и курьерская деятельность
|490,0
|734,7
|16,8
|Временное размещения и организация питания
|1689,4
|55,2
|148,7
|-временное размещение
|609,8
|57,5
|106,0
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|1079,6
|54,0
|185,5
|Информация и телекоммуникации
|21144,7
|87,3
|83,4
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|4629,8
|68,9
|124,8
|Телекоммуникации (электросвязь)
|14111,1
|102,7
|67,3
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|2403,8
|60,7
|140,5
|Финансовая и страховая деятельность
|9972,9
|76,6
|102,8
|Операции с недвижимостью
|17175,8
|67,1
|111,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|10847,9
|77,3
|131,4
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|8244,6
|86,9
|125,8
|Научные достижения и разработки
|1609,1
|59,0
|162,3
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|994,2
|57,9
|120,2
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|7773,5
|61,1
|137,2
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|55631,1
|92,6
|129,9
|Образование
|3051,3
|54,3
|131,6
|Здравоохранение и социальная помощь
|5974,0
|52,5
|146,6
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|1210,7
|28,9
|117,1
|Предоставление других видов услуг
|450,4
|78,1
|114,7
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей
Данные: Госстат
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