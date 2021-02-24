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Малый бизнес не ждет улучшений в Украине – исследование ЕБА
17:35 24.02.2021 |
Большинство представителей малого бизнеса - 80% - оценивают текущую экономическую ситуация в стране как неблагоприятную для ведения предпринимательства. Об этом свидетельствуют данные исследования "Индекс ожиданий малого бизнеса", опубликованного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) в рамках проекта Unlimit Ukraine.
Показатель индекса настроений малого бизнеса составляет 2,38 баллов из 5 возможных, что является наихудшим показателем за всю историю исследования с 2017 года, подчеркивают в ЕБА. В прошлом году показатель индекса составлял 3,07 балла.
В ЕБА отмечают, что в настоящий момент только 24% предпринимателей довольны текущим состоянием дел в своем бизнесе. В прошлом году таких было 42%.
Полностью недовольны положением дел - 58% (29% в прошлом году).
Только 27% респондентов ожидают улучшения дел в своем бизнесе на протяжении следующих шести месяцев (59% в прошлом году). 52% ожидают ухудшения.
Половина представителей малого бизнеса не планирует увеличивать штат и поднимать зарплату. Только 18% будут нанимать дополнительный персонал, а 23% - увеличат зарплату сотрудникам.
Главными причинам пессимистических ожиданий предприниматели называют низкую покупательную способность населения, влияние карантинных ограничений, налоговую нагрузку и фискальное давление.
По мнению представителей малого бизнеса налоговая сфера больше всего требует изменений к лучшему (согласились 31% респондентов).
Согласно исследованию, каждый пятый предприниматель готовится взять кредит в 2021 году. Однако, 64% уверены, что брать кредит в Украине трудно или вообще невозможно.
Что касается влияния пандемии на малый бизнес, то 58% респондентов отметили уменьшение количества заказов, 18% были вынуждены пересмотреть бизнес-модель и искать новые направления.
Только 3% увеличили продажи и открыли новые рынки сбыта, а 14% не заметили влияния коронавируса на свою деятельность.
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