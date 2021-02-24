Госгеонедра в середине апреля выставят на продажу 13 лотов, в том числе участок с залежами титановых руд

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины в середине апреля текущего года проведет седьмой онлайн-аукцион по продаже лицензий на 13 лотов с общей начальной стоимостью 12,3 млн грн.

"Рекордное количество участков недр выставлено на аукционы! За первые два месяца 2021 года Госгеонедра выставили на электронные торги больше участков недр, чем за весь прошлый год. Безусловно, этот показатель свидетельствует о доверии рынка к нашей работе. Ожидаем, что по итогам года количество проданных лотов увеличится вдвое, превысив 100 объектов", - написал глава Госгеонедра Роман Опимах в Facebook.

При этом он уточнил, что среди предложенных лотов есть участки с залежами титановых руд.

"За всю историю аукционов это второй случай открытых торгов на такое стратегическое полезное ископаемое. Специальное разрешение на Селищанский участок предполагает геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой (ОПР) в Житомирской области, где уже размещены обогатительные мощности комбинатов", - отметил Опимах, добавив, что подробности о лотах можно посмотреть на https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-23-000041-3.

Селищанский участок в административном отношении расположен в Малинском и Коростенском районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого - руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе ОПР месторождений, - пять лет. Аукцион состоится 14 апреля.

Ранее Госгеонедра анонсировали на 31 марта шестой онлайн-аукцион по продаже лицензий на 11 участков с залежами янтаря, гранита, мигматита, графита, глины, подземных минеральных и питьевых вод, общая начальная стоимость которых достигает 49,7 млн грн.

По итогам электронных торгов в 2020 году Госгеонедра привлекли в госбюджет 826 млн грн прямых поступлений. В 2021 году заявлено о плане получить минимум 750 млн грн.