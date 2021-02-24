Аграрный комитет вызвал министра экономики Петрашко «на ковер»: не отдает Госпродпотребслужбу

Аграрный комитет Верховной Рады Украины ранее вызвал министра экономики Игоря Петрашко для объяснений относительно блокирования передачи Госпродпотребслужбы (ГППС) из подчинения Минэкономики в восстановленное Минагрополитики. Об этом УНН рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики народный депутат Сергей Бунин.

Так, нардеп отметил, что аграрный комитет хотел получить объяснения от министра экономики Петрашко о том, на каком основании он препятствует передаче ГППС в Министерство аграрной политики.

"ГППС должна быть в подчинении Минагрополитики. Но сегодня ГППС в подчинении Минэкономики. На комитете было обращение к Премьер-министру Украины, к Кабмину, чтобы передать в Минагрополитики Госпродпотребслужбу. Но Петрашко настаивает на том, чтобы оставить ее себе", - рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что после обращения профильного комитета к правительству до сих пор нет никакого решения по этому вопросу.

"Мы обратились к КМУ, никакого решения еще не было", - отметил он.

Напомним, нардепы аграрного комитета выступают за возвращение восстановленному Минагрополитики всех доликвидационных функций и государственных предприятий, в том числе Госпродпотребслужбы. По словам нардепа Вадима Ивченко, это нужно для того, чтобы каждый аграрий мог получать качественные и удобные услуги в одном министерстве.

В 2019 году Минагрополитики соединили с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Однако в декабре 2020 года Кабмин утвердил его восстановления. Верховная Рада проголосовала за назначение министром аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.