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Операторам мобильной связи утвердили новые тарифы
14:10 24.02.2021 |
Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) снизила межоператорский тариф. В перспективе это должно уменьшить стоимость межсетевых звонков для абонентов мобильной связи.
Об этом сообщается на сайте НКРСИ.
Согласно решению, с 1 июля 2021 года в телефонных сетях фиксированной связи расчетная такса за терминацию телефонного трафика на междугородном уровне установлена в размере 0,10 грн/мин, а расчетная такса на местном уровне - 0,07 грн/мин.
Кроме того, с 1 января 2022 года тариф снизится до 0,08 грн/мин. на междугородном уровне снизится до 0,08 грн/мин. на местном уровне до 0,05 грн/мин
Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение НКРСИ разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.
Комиссия не имеет информации о фактической себестоимости услуги терминации трафика в телекоммуникационных сетях фиксированной связи. Однако средняя минимальная расчетная такса в странах ЕС по курсу НБУ по состоянию на октябрь 2020 года составила 0,067 грн/мин, что ниже, чем действующие в Украине таксы.
В же время рассчитанная НКРСИ по данным операторов телекоммуникаций за 2019 год средневзвешенная расчетная такса за термінацію трафика в телекоммуникационных сетях фиксированной связи составляет от 0,028 до 0,08 грн/мин
Отметим, базовые тарифы операторов мобильной связи на стационарные сети значительно выше и составляют от 0,6 до 1,5 грн/мин. В то же время, операторы предлагают множество тарифов, которые включают бесплатные минуты на стационарные телефоны.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.
Отметим, с 1 мая 2019 года операторов мобильной связи обязали предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППП) с кодом другого оператора.
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