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ЕБА выступает за введение льготного режима ввоза оборудования для строительства барж
12:15 24.02.2021 |
Европейская бизнес-ассоциация выступает за введение в Украине льготного режима ввоза оборудования для строительства барж и баржебуксирных складов с целью развития внутреннего водного транспорта.
"Мы не должны забывать об отечественном судостроении. Поэтому следующий шаг - принятие изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, введение льготных режимов для ввоза оборудования для строительства на заводах в Украине барж и баржебуксирных складов", - заявила председательница комитета ЕБА по логистике, сопредседатель по развитию речной и морской инфраструктуры Ольга Копийка в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура".
Копийка отметила, что поддержка украинского судостроения очень важна для страны, поскольку имеет широкий мультипликационный эффект и даст толчок к развитию экономики. Кроме того, для дальнейшего развития отрасли водного транспорта важно принять все соответствующие нормативно-правовые акты, а также создать эффективное государственное предприятие.
В свою очередь заместительница министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк отметила важность проведения ремонтов системы шлюзов на Днепре для дальнейшего развития водного транспорта.
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