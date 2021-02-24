Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бюро экономической безопасности сможет заработать не раньше, чем через полгода – глава ГФС
08:17 24.02.2021 |
После того как вступит в силу закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ), потребуется еще полгода, чтобы этот орган мог заработать.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник во время онлайн-встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации.
"Чтобы БЭБ начал функционировать необходимо полгода, чтобы заработало не менее 30% личного состава", - сказал Мельник.
Он добавил, что после подписания закона «О Бюро экономической безопасности Украины» Президентом Украины, Государственная фискальная служба будет передавать свои функции вновь образованному органу.
Как сообщал Укринформ, в конце января 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины», который, среди прочего, предусматривает передачу полномочий по расследованию экономических преступлений от СБУ, ГФС и других служб во вновь образованный орган. Устанавливается, что в Бюро может работать не более 4 тыс. сотрудников. Набор работников предусматривается на конкурсной основе.
К полномочиям Бюро согласно закону будет относиться, в частности: осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования в рамках предусмотренной законом подследственности; информационно-поисковая и аналитико-информационная работа с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
ТОП-НОВОСТИ
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
|«Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.02.21
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Нефть дорожает 24 февраля в ожидании данных о запасах в США
|ЕБА выступает за введение льготного режима ввоза оборудования для строительства барж
|Вслед за «Приватом» цены на АЗС пошли вверх
|«Нафтогаз» опубликовал цену на газ для населения в марте
Это интересно
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры