Бюро экономической безопасности сможет заработать не раньше, чем через полгода – глава ГФС

После того как вступит в силу закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ), потребуется еще полгода, чтобы этот орган мог заработать.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник во время онлайн-встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации.

"Чтобы БЭБ начал функционировать необходимо полгода, чтобы заработало не менее 30% личного состава", - сказал Мельник.

Он добавил, что после подписания закона «О Бюро экономической безопасности Украины» Президентом Украины, Государственная фискальная служба будет передавать свои функции вновь образованному органу.

Как сообщал Укринформ, в конце января 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О Бюро экономической безопасности Украины», который, среди прочего, предусматривает передачу полномочий по расследованию экономических преступлений от СБУ, ГФС и других служб во вновь образованный орган. Устанавливается, что в Бюро может работать не более 4 тыс. сотрудников. Набор работников предусматривается на конкурсной основе.

К полномочиям Бюро согласно закону будет относиться, в частности: осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования в рамках предусмотренной законом подследственности; информационно-поисковая и аналитико-информационная работа с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности.