Для повышения прожиточного минимума к фактическому уровню нужно еще 250 миллиардов - Минфин

Повышение прожиточного минимума, определенного законом о Госбюджете на 2021 год, к фактическому уровню на этом этапе может стоить бюджету около 250 млрд гривень.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время дискуссии "Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить" сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

"Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство - должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривень", - сказал Ермоличев.

Как сообщал Укринформ, ранее Минсоцполитики внесло ряд законопроектов, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой методологии исчисления прожиточного минимума.

Правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и т.п. Также предлагается ввести нормативы для расчета социальных выплат и сборов - так называемые базовые величины для социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.

В законе "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" установлен следующий прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2189 гривень, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривни.