Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Для повышения прожиточного минимума к фактическому уровню нужно еще 250 миллиардов - Минфин
08:13 24.02.2021 |
Повышение прожиточного минимума, определенного законом о Госбюджете на 2021 год, к фактическому уровню на этом этапе может стоить бюджету около 250 млрд гривень.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время дискуссии "Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить" сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
"Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство - должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривень", - сказал Ермоличев.
Как сообщал Укринформ, ранее Минсоцполитики внесло ряд законопроектов, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой методологии исчисления прожиточного минимума.
Правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и т.п. Также предлагается ввести нормативы для расчета социальных выплат и сборов - так называемые базовые величины для социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.
В законе "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" установлен следующий прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2189 гривень, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривни.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
ТОП-НОВОСТИ
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
|«Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.02.21
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Нефть дорожает 24 февраля в ожидании данных о запасах в США
|ЕБА выступает за введение льготного режима ввоза оборудования для строительства барж
|Вслед за «Приватом» цены на АЗС пошли вверх
|«Нафтогаз» опубликовал цену на газ для населения в марте
Это интересно
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры