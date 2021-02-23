Частные инвесторы и фонды готовы покупать облигации Укравтодора - гендиректор Dragon Capital

Частные инвесторы и инвестиционные организации готовы к покупке облигаций, выпускаемых Украиной и государственными предприятиями, такими как Укрзализныця, Укрэнерго, Укравтодор.

Об этом на форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, передает Укринформ.

«Ожидается, что объем инвестиций, привлеченных под государственные гарантии, составит несколько миллиардов долларов от частных инвесторов со всего мира. В целом транспортная инфраструктура является чрезвычайно привлекательной для инвестиций и благодаря деятельности правительства вместе с МФО и частными инвесторами», - отметил Фиала.

Положительную динамику в партнерстве Укравтодора и международных финансовых организаций, в том числе в рамках программы «Большое строительство», отметил и заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

«В прошлом году мы подписали вместе с Европейским инвестиционным банком финансовые оглашения на 900 млн евро и начали внедрение нового, пятого, проекта с Укравтодором, который будет включать завершение строительства автомагистрали Киев - Одесса. Не менее важны институциональные компоненты этого проекта и наше сотрудничество с Укравтодором, а именно - разработка и имплементация комплексной антикоррупционной программы для Укравтодора, реформа процедуры закупок, в частности внедрение сертификации закупок», - рассказал Магалецкий.

Около 5 млрд евро в инфраструктуру страны инвестировал ЕИБ. Финансисты уверены, что хорошая инфраструктура станет толчком для развития частного сектора, отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик Де Загон.

Как сообщалось, председатель Укравтодора Александр Кубраков на форуме «Украина 30» 22 февраля сообщил, что в составе Укравтодора будет создано акционерное общество, которое займется привлечением долгосрочного финансирования. Это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов

«Такие фонды обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны. Фонд «Большого строительства» в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках», - отметил, в свою очередь, заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В 2021 году на программу «Большое строительство» (развитие дорожной инфраструктуры) в бюджете предусмотрено 150 млрд грн.