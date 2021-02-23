Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Частные инвесторы и фонды готовы покупать облигации Укравтодора - гендиректор Dragon Capital
13:29 23.02.2021 |
Частные инвесторы и инвестиционные организации готовы к покупке облигаций, выпускаемых Украиной и государственными предприятиями, такими как Укрзализныця, Укрэнерго, Укравтодор.
Об этом на форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, передает Укринформ.
«Ожидается, что объем инвестиций, привлеченных под государственные гарантии, составит несколько миллиардов долларов от частных инвесторов со всего мира. В целом транспортная инфраструктура является чрезвычайно привлекательной для инвестиций и благодаря деятельности правительства вместе с МФО и частными инвесторами», - отметил Фиала.
Положительную динамику в партнерстве Укравтодора и международных финансовых организаций, в том числе в рамках программы «Большое строительство», отметил и заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.
«В прошлом году мы подписали вместе с Европейским инвестиционным банком финансовые оглашения на 900 млн евро и начали внедрение нового, пятого, проекта с Укравтодором, который будет включать завершение строительства автомагистрали Киев - Одесса. Не менее важны институциональные компоненты этого проекта и наше сотрудничество с Укравтодором, а именно - разработка и имплементация комплексной антикоррупционной программы для Укравтодора, реформа процедуры закупок, в частности внедрение сертификации закупок», - рассказал Магалецкий.
Около 5 млрд евро в инфраструктуру страны инвестировал ЕИБ. Финансисты уверены, что хорошая инфраструктура станет толчком для развития частного сектора, отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик Де Загон.
Как сообщалось, председатель Укравтодора Александр Кубраков на форуме «Украина 30» 22 февраля сообщил, что в составе Укравтодора будет создано акционерное общество, которое займется привлечением долгосрочного финансирования. Это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов
«Такие фонды обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны. Фонд «Большого строительства» в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках», - отметил, в свою очередь, заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В 2021 году на программу «Большое строительство» (развитие дорожной инфраструктуры) в бюджете предусмотрено 150 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств
|Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда
|Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-2021 возрос на 3,5% - Госстат
|«Приват» 23 февраля поднял цены на топливо
|Автогаз на станциях SOCAR 23 февраля подорожал до 16,50 грн/л
|«Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею
|Гарантированный покупатель оштрафовал производителей «зеленой» энергетики за небалансы
|«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования
Это интересно
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры
|Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
|Nissan рассекретил новый Qashqai
|Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook