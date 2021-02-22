Оборот розничной торговли Украины в январе-2021 возрос на 3,5% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе 2021 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,5% по сравнению с январем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, в январе-2021 оборот розничной торговли по сравнению с декабрем-2020 снизился на 27,9%.

Самый больший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года зафиксирован в Киевской (на13,9%), Черниговской (на 10,7%), Запорожской (на 6,9%), Одесской (на 6,4%), Днепропетровской (на 6,2%), Винницкой (на 6%), Полтавской (на 5,6%), Сумской (на 4,2%) и Луганской (на 4,1%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.