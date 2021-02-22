Зеленский уверен в получении транша МВФ до конца года: но есть и «план Б»

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда до конца этого года. В случае проблем, Президент заверил, что есть "план Б". Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает корреспондент УНН.

На вопрос, считает ли он, что до конца года Украина получит транш МВФ, Зеленский ответил: "Я уверен в этом. У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет, у нас всегда есть план Б, план В".

Также Зеленский сообщил, что МВФ отказался предоставлять Украине транш кредита в 700 млн долл., в том числе из-за обязательств украинской власти принять ряд законов.

В субботу, 13 февраля, постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

С его заявления можно понять, что большего прогресса ждут по усилению управления Национальным банком; улучшению законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиям, направленным на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательным инициативам относительно восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также в секторе энергетики.

В свою очередь, в Офисе Президента и в правительстве новость от МВФ прокомментировали через несколько часов и довольно сдержанно, заявив о "конструктивном сотрудничестве".

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительному. В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и меры в энергетической политике.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.