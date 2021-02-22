Украина ввела санкции против ПО российских компаний Indusoft и ISS

Российские компании ООО "Инда-софт" и ООО "ИСС-Софт" включены в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.

Indusoft-Ukraine (ООО "Инда-софт") специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI).

Компания также предоставляет услуги промышленной облачной платформы, предиктивной аналитики, предиктивной диагностики оборудования, а также применение специализированных устройств для связи источников с интернет ориентированными системами.

Согласно информации на сайте украинской дочки компании, ее клиентами являются: Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта"), "Укртранснафта", Запорожсталь, Ривнеазот, Метинвест, Агроферма "Свитанок", "Киевприлад", КБ "Южное", Киевводоканал, Николаевский глиноземный завод, Лисичанский НПЗ, Северный горно-обогатительный комбинат, ГП Краснослободской спиртовой завод, Червонский цукровик, "Дельта Вилмар СНГ".

Санкции введены по отношению к программным продуктам: лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System), система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System), система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System), система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System), а также к системе календарного планирования I-DS / PS (InduSoft - Digital Service / Planning & Scheduling).

Компания Intelligent Security Systems (владеет ООО "ИСС-Софт" (Россия) и рядом других компаний)предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности.

Компания специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео, обработки шаблонов видеоизображений и передачи цифровых данных.

Головной офис компании находится в Вудбридже (США), один из центров продаж в регионе Европа-Азия находится в Украине (компания Intelligent Security Systems Ukraine).

Санкции введены по отношению к программным продуктам: SecurOS (втч версии 1-10, Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR / LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall).

Среди партнеров глобальной Intelligent Security Systems - Intell, AXIS Communications,BOSCH, Panasonic, Huawei, Cisco и другие.