Вакантность столичных ТРЦ удерживается на уровне 10%, ставки снизились на 20-30% в 2020 году - Colliers Ukraine

Вопреки опасениям рынка, вакантность столичных ТРЦ в декабре 2020 года составила 10%, что даже ниже показателя декабря 2019 – 11,9%, сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий "Интерфакс-Украина".

По его данным, в 2020 году в столице был введен в эксплуатацию один крупный объект – ТРЦ Retroville (GLA 86 тыс. кв. м). Общее предложение качественных торговых помещений в Киеве увеличилось на 5,7% по сравнению с 2019 годом и достигло 1,588 млн. кв. м.

По словам эксперта, скачок вакантности в конце 2019 года с 4,4% до 11,9% был вызван открытием масштабных проектов – ТРЦ River Mall (GLA 55 тыс. кв. м) и Blockbuster Mall (GLA 150 тыс. кв. м).

"В 2020 году скорость заполнения арендаторами ТРЦ Retroville и Blockbuster Mall была затруднена из-за локдауна. Без учета двух крупных объектов уровень вакантности на рынке столицы стабильный – около 5%", – сообщил Заболоцкий.

Сохранение вакантности рынка в 2020 году на доковидном уровне показывает, что владельцы ТЦ/ТРЦ сделали все возможное, чтобы сохранить арендаторов.

"Обе стороны научились находить компромиссы, понимая, что именно коммуникация бизнеса может стать залогом восстановления рынка, при условии стабилизации уровня покупательной способности", – отметил эксперт.

По данным Colliers Ukraine, самые высокие арендные ставки в лучших ТЦ/ТРЦ Киева на площади форматом 100-200 кв. м остановились на уровне $60/кв. м /мес. Арендные ставки на главных торговых улицах составляли – $65/кв. м/мес. По оценке эксперта, процент снижения показателя на конец 2020 составил 20-30% год к году, скидки для арендаторов варьируются в зависимости от их результатов работы в действующих объектах.

"В некоторых новых соглашениях акцент сместился в сторону процента от товарооборота. Чаще всего в договоренностях присутствует некая новая формула, в которой учтены льготы на начальный период работы магазина с выходом на полноценные условия через некоторое время", – сообщил эксперт

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся 13 объектов общей площадью 770 тыс.кв. м, открытие которых запланировано на период с 2021 по 2024 год. Однако, считает эксперт, их выход на рынок, скорее всего, растянется во времени. При этом активизируется реконцепция, кардинальная смена тенант-микс, и даже смена сегмента недвижимости объектов, которые были введены в эксплуатацию более десяти лет назад.