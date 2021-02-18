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Кабмин одобрил шесть постановлений для запуска закона об оборонных закупках
Кабинет министров 17 февраля принял шесть из десяти постановлений правительства по имплементации Закона Украины "Об оборонных закупках", разработанных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Фейсбуке.
Пять из принятых постановлений предусматривают внесение изменений в уже существующие: "Об утверждении порядка восстановления, ремонта, модернизации, увеличения установленного ресурса и срока службы (хранения) вооружения, военной и специальной техники, за которыми не осуществляется авторский надзор"; "Об утверждении Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по компенсационным (офсетным) договорам"; "Об образовании офсетной комиссии"; "О внесении изменений в Порядок поставки вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов во время особого периода, введения чрезвычайного положения, проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции"; "О внесении изменений в Порядок составления единого сквозного плана создания образца (системы, комплекса) вооружения, военной и специальной техники".
Также Кабмин принял постановление "Об утверждении Порядка проведения испытаний и принятия на вооружение (снабжение) образцов вооружения, военной и специальной техники, средств и оборудования иностранного производства".
"Остальные четыре постановления правительства, разработанные Минстрагепромом, находятся на завершающей стадии разработки и в ближайшее время будут представлены на рассмотрение на заседании Кабинета Министров Украины", - добавил Уруский.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года приняла в целом закон "Об оборонных закупках".
Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.
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