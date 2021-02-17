BofA ожидает роста инфляции в Украине на 1 п.п. к концу года

Аналитики BofA Global Research прогнозируют пересмотр Национальным банком Украины инфляции в сторону увеличения на 50 б.п. в апреле и еще на на 50 б.п. к концу года, говорится в обзоре BofA.

Согласно ему, резкое ускорение инфляции до 6,1% г/г в январе с преодолением целевого диапазона НБУ 4-6% за пару месяцев обусловлено резким скачком цен на газ и соответствующих тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, инфляция может еще больше ускориться во втором квартале 2021 года, что подкрепляет оптимистические ожидания относительно валютного рынка или альтернативных краткосрочных казначейских векселей (на 3-6 месяцев).

Аналитики также ожидают, что прогресс в реализации контрольных показателей МВФ может быть достигнут в ходе весенней сессии Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах к середине лета.

Согласно их прогнозам, спустя несколько месяцев после заключения staff-level agreement с МВФ Украина выпустит евробонды объемом до $5 млрд.

Эксперты также допускают рост экономики на 4,5% в этом году, в основном за счет расширения частного спроса - как инвестиционного, так и потребительского. Указывается, что после значительного улучшения профицита в размере $6 млрд (4,2% ВВП) в прошлом году аналитики ожидают, что текущий счет Украины упадет до 1,2% дефицита ВВП в 2021 году.

В BofA допускают, что переговоры с МВФ могут возобновиться после окончания действия льготных тарифов на газ во втором квартале 2021 года, в преддверии ежегодных встреч МВФ в апреле. Таким образом, ожидается, что прогресс в реализации контрольных показателей МВФ может быть достигнут во время весенней сессии Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах к середине лета.