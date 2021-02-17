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В Украине могут продолжить конечные сроки установки счетчиков газа
15:44 17.02.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить до 1 января 2023 года конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, использующего газ для приготовления пищи.
Соответствующий законопроект №4248-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установки потребителям счетчиков природного газа)" поддержали 279 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.
Законопроект предлагает пересмотреть и продлить конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи, до 01.01.2023. Действующая редакция закона предусматривает, что конечный срок установки таких счетчиков - 1 января 2021 года.
Законопроект не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных громад, местного и регионального развития, социально-трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, а также сферы научной и научно-технической деятельности.
Как говорится в пояснительной записке, целью проекта является выполнение требований Закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», в частности улучшение организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).
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