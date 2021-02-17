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Потребнастроения украинцев в январе упали до 60,7 п. - исследование
11:49 17.02.2021 |
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после роста в декабре на 0,2 пункта, в январе упал на 5,2 п. - до 60,7 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.
"Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся на значение начала 2019 года, до его роста в результате выборов президента", - сообщается на сайте агентства в четверг.
Согласно исследованию, в январе индекс текущего положения (ИТС) сократился на 3,4 п. - до 57,4 п., в частности, индекс текущего личного материального положения упал на 5,1 п. (до 48,2 п.), а индекс целесообразности крупных покупок - на 1,6 п. (до 66,6 п.).
В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц сократился на 6,4 п. - до 62,9 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 7,8 п. (до 68,6 п.), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - на 5,8 п. (до 49,2 п.), а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет сократился на 5,7 п. (70,8 п.).
В отчете Info Sapiens указывается, что в январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос (ухудшился - ИФ) на 0,6 п. - до 147,2 п., а индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,2 п. - до 189,9 п.
Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев не изменились - индекс девальвационных ожиданий сохранился на уровне 148,7 п.
Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.
В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале - до 81,9 пунктов (к уровню мая-2019), в марте - до 73 п., в апреле - до 66,2 п., после чего возросли в мае - до 76,3 п. и вновь снизились в июне - до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре ухудшились на на 9,2 п., в ноябре выросли до 65,7 п., а в январе - до 65,9 п.
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