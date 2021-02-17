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Вопрос введения накопительных пенсий до сих пор обсуждается
08:51 17.02.2021 |
Их хотят использовать вместе с действующими солидарными пенсиями. Если это не сделать, то размер пенсий сократится в полтора раза с 18 до 28,7% от зарплаты уже в 2055 году.
Так считает министр социальной политики Марина Лазебная. Ее выступление на Пенсионном форуме транслировалось на официальной странице ведомства в Facebook.
По ее словам, пенсионный фонд не наполняется из-за того, что рынок труда частично находится в тени, поэтому Пенсионный фонд не наполняется.
Поэтому размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за усиления демографического кризиса. Действующая сейчас пенсионная система зависит от того, сколько сейчас человек работает и делают отчисления в пенсионный фонд. Сейчас количество пенсионеров увеличивается, а количество работающих украинцев уменьшается.
Как сообщали Українськi Новини, уже с апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет.
Украинцам с 1 марта начнут проводить индексацию пенсий: ее размер "осовременят" примерно на 11%. В результате около 8 млн украинцев получат прибавку, размер которого может составлять от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен.
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