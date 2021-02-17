Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2020г. сократилось более чем на 31% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг в 2020 году снизился на 28,5% до $11,167 млрд, импорт – на 25% до $5,209 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,25 (в 2019 году – 2,25).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за 2020 год
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 2020 к 2019, %
|Импорт, $ млн
|Импорт 2020 к 2019, %
|Услуги – всего¹
|11167,1
|71,5
|5209,2
|75
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1346,1
|82,1
|3
|98,7
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|8,1
|116
|0,1
|42,2
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|1338
|81,9
|2,9
|102,1
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|233,9
|86,6
|60,3
|70,8
|Транспортные услуги, в т.ч
|4880,3
|53,6
|1013,6
|65
|морской транспорт
|601,4
|100,9
|290,5
|106,1
|речной транспорт
|25,5
|к
|к
|к
|воздушный транспорт
|796,1
|56,1
|313,9
|41,4
|железнодорожный транспорт
|379,7
|75,7
|183,5
|69,8
|автодорожный транспорт
|325,2
|96
|169,1
|107,7
|трубопроводный транспорт
|2396,1
|40,6
|к
|к
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|311,7
|119,9
|27,3
|93,9
|Услуги почтовой и курьерской службы
|44,6
|83,3
|28,5
|153,4
|Услуги по путешествиям
|260,2
|77,7
|697,4
|53,7
|Строительные услуги
|69,4
|55,2
|39,2
|100,2
|Страховые услуги
|57,8
|76,6
|122,5
|139,4
|Финансовые услуги
|103,6
|77,5
|470,6
|95
|Роялти и лицензионные услуги
|81,8
|147,5
|527,1
|94,2
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|2910,5
|113
|553
|104,1
|Деловые услуги
|1192,7
|93,3
|973
|71,6
|Услуги исследований и разработок
|120,7
|89,3
|26,6
|146,1
|Профессиональные консалтинговые услуги
|575,1
|97,3
|544,7
|100,7
|Научные и технические услуги
|264,2
|90,7
|119,2
|86,4
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0,5
|238,1
|28,4
|32,7
|Услуги с/х и услуги по добыче
|7,1
|21,7
|22,1
|19,7
|Услуги операционного лизинга
|42,6
|106,7
|153
|42,6
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|73
|86,2
|23,7
|82,2
|Другие деловые услуги
|109,5
|106,2
|55,2
|74
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|23,4
|108,2
|12
|110,7
|Государственные и правительственные услуги
|7,4
|96,5
|737,5
|80,9
¹ - Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Данные: Госстат