Проблемы закупок по упрощенной процедуре и «коронавирусных» закупок вряд ли будут решены в 2021г – юристы

Проблемы сферы электронных закупок, связанные с закупками по упрощенной процедуре и "коронавирусными" закупками остаются наиболее коррупциогенными и вряд ли будут решены в 2021 году, считают эксперты юридической компании "Электронные закупки".

"Проблем в системе публичных закупок достаточно. Можно ожидать, что некоторые из них не будут решены в этом 2021 году", - считают в компании.

По оценке экспертов, "упрощенная процедура - одно из проблемных мест в закупках".

"Как показывают аналитические данные, более половины всех торгов, происходящих по упрощенной схеме, проходит без конкуренции среди участников, а сам договор заключается с одним единственным участником. Именно создание конкурентной среды является одной из целей интернет-платформы ProZorro. Однако у чиновников госкомпаний другие цели, ведь такая закупка не экономит бюджетные деньги и открывает дорогу для коррупции", - считают в компании.

Кроме того, по оценке юристов, еще одним "окном для коррупции, которое вряд ли закроется в 2021 году, являются так называемые "коронавирусные закупки", которые "все больше происходят по одной схеме - заключение договора с одним участником и без конкуренции, при этом перечень товаров по таким схемам имеет тенденцию увеличиваться". "Ковидные закупки - это 185 млрд грн потраченных денег без конкуренции и с сомнительной прозрачностью. Это способ вернуться к старой схеме воровства госсредств, и трудно было бы представить, чтобы чиновники не воспользовались столь удобной предпосылкой обойти ProZorro. Ожидается, что ситуация не поменяется и в этом году", - полагают в компании.

Прогнозируя развитие сферы электронных закупок, эксперты компании, тем не менее, отмечают, что "развитие и изменение системы госзакупок движется в европейском направлении". "Движение в сторону ЕС создает прецеденты для изменений. К примеру, в ЕС есть больше видов процедур, в частности рамочные соглашения или динамическая система закупок, к последней движутся и изменения украинского законодательства", - отметили юристы.

При этом в компании отмечают, что динамические закупки являются переходным вариантом между обычным заключением договора с поставщиком и покупкой через каталоги "ProZorro Маркет". При этом квалификация участников может носить долгосрочный характер, а потенциальная потребность заказчика может быть выражена в большем временном промежутке - два, три или четыре года. При появлении у заказчика потребности он объявляет о намерениях сделать закупку, и ранее квалифицированные участники могут принять участие в тендере.

"Это своего рода мини-тендер, где конкурентная среда сохраняется, но существенно облегчается вся процедура проведения торгов. Примечательно, что и у участников есть варианты: при желании квалифицированная бизнес-компания может прекратить свое участие в тендерах, а к торгам подключится новая компания, которая такие квалификационные требования защитила", - отмечают эксперты.

При этом, по их мнению, динамические закупки позволят закупщикам не тратить время на процедуру допуска или недопуска участников к аукциону.

"В таких условиях проще работать в сфере закупок и заказчикам. Остается только понять, не станет ли это дополнительным окном для воровства госсредств. Поэтому необходимо попутное внедрение мер контроля. Для нашей страны это очень насущный вопрос", - подчеркнули в компании.

Вместе с тем ее эксперты ожидают в течение 2021 года полномасштабной реализации механизма тестирования уполномоченного лица, которое должно заменить на предприятиях государственной формы собственности тендерные комитеты, дальнейшего развития электронного функционала, в частности инструмента "ProZorro Маркет" и улучшения уровня безопасности и удобства работы на аккредитованных маркетплейсах для контроля ценообразования.