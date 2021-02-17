Государственный онлайн-магазин Prozorro Market начал работать в полной версии с запросом цены предложения

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

"Prozorro Market работает так же, как Розетка, только для публичных заказчиков. Зашел, выбрал товар, положил в корзину, оплатил заказ, получил. Все это занимает несколько дней от объявления закупки до подписания контракта", - заявила Панаиотиди.

Сейчас в Prozorro Market 2000 товаров, 500 поставщиков и 2000 заказчиков. На площадке можно купить горючее, защитные маски, продукты питания, мебель и технику.

В онлайн-магазине сохраняется принцип конкурентности, отмечает замминистра. Заказчик выбирает товар, поставщики подают свои предложения, а система автоматически выбирает самое дешевое из них. При этом заказчику не нужно загружать никакие документы, достаточно сформировать заявку. Это же касается и поставщиков.