Контролеры батарей. Зачем Рада хочет воссоздать Госжилкоминспекцию

Александр Суков / Деловая столица

Новый государственный орган будет следить за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ, в том числе правильность формирования тарифов.

В Украине планируется создать государственный орган, который будет контролировать жилищно-коммунальные услуги. Как сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №4403 и №4404, которые предусматривают создание этого органа - Государственной жилищно-коммунальной инспекции. Она, по словам министра, будет своеобразным арбитром между потребителями и исполнителями услуг. "К примеру, инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и главное следить за качеством этих услуг", - пообещал министр.

О необходимости создания этого органа говорилось уже давно, поскольку в сфере контроля за качеством предоставления коммунальных услуг наблюдается определенный вакуум, пояснил "ДС" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, на сегодня нет ни одной государственной службы, которая бы непосредственно занималась контролем качества оказания услуг и тарифной политикой в сфере ЖКХ. Определенные полномочия в этой сфере есть у Госпродпотребслужбы, но у нее, кроме ЖКХ, хватает множества других забот - от проверок качества и безопасности продуктов питания и работы предприятий сферы торговли, и до вопросов фитосанитарной безопасности и ветеринарной медицины.

"А жилищно-коммунальные услуги - это рынок в несколько сот миллиардов гривень, который должен контролироваться отдельно, и поэтому должен быть отдельный орган, который бы разбирался во всех тонкостях. Потому что ситуация сегодня такова, что потребитель брошен один на один с монополистом", - сказал он. Олег Попенко при этом привел пример астрономических счетов за отопление, которые были выставлены некоторым потребителям в Киеве в прошлом году - до 50 тыс. грн в месяц, и при этом оказалось, что с жалобой такому потребителю просто некуда обратиться.

Также, по словам Олега Попенко, вызывает сомнение адекватность регулирования тарифов на услуги ЖКХ. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в конце прошлого года установила новые тарифы облгазов на распределение газа, которые в некоторых областях достигали почти 3 грн за 1 куб. м. Но потом, после акций протеста и возмущения потребителей, - снизила их почти до 2 грн за 1 куб. м. Этот пример, по словам эксперта, показывает, насколько потребитель не защищен и в области установления тарифов.

До 2011 г. государственный контроль за соблюдением законодательства, стандартов, норм, порядков и правил в сфере ЖКХ занималась Госжилкомунинспекция, но она была ликвидирована, а ее функции возложены на Госархстройинспекцию. Однако затем и этот орган лишили полномочий.

С другой стороны, по состоянию на сегодня местные власти получили полномочия устанавливать тарифы в сфере ЖКХ, а также контролировать нормы и качество этих услуг. То есть фактически местные власти в сфере ЖКХ контролируют сами себя.

Какие ваши полномочия?

Государственная жилищно-коммунальная инспекция получит право осуществлять надзор за деятельностью предприятий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, водоснабжения и поставок тепла, а также оказывающих услуги благоустройства территории. В число полномочий по контролю входит и проверка правильности формирования тарифов.

Инспекторы новой службы получат право проводить плановые и внеплановые проверки предприятий, и в случае обнаружения нарушений - будут выдавать предписания устранить нарушения или даже штрафовать. Кроме того, инспекторы Госжилкоминспекции получат право беспрепятственного доступа на предприятия. При этом основанием для проведения проверок будут как решения властей, обращения депутатов и правоохранительных органов, так и решения судов и обращения юридических и физических лиц.

Законопроект №4404 предусматривает увеличение уже существующих штрафов за нарушения в сфере ЖКХ, а также введение новых. Например, за загрязнение вод, нарушение водоохранного режима на водозаборах, нарушение режимов деятельности в зонах санитарного охраны источников централизованного питьевого водоснабжения предусмотрено увеличение штрафа с 85-136 грн до 850-1700 грн - для граждан, и до 1700-3400 грн - для должностных лиц.

Законопроект предусматривает, что будет введен штраф за уклонение от заключения договора о предоставлении услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, его величина составит 510-850 грн - для физлиц, и 850-1700 грн - для юридических лиц.

Имеет все шансы

Законопроекты №4403 и №4404 предложили депутаты Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), целая группа депутатов от "Слуги народа" (Мария Буймистер, Евгений Пивоваров, Александр Горобец, Анатолий Костюх, Александр Литвинов), а также депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

По оценкам депутатов, затраты на содержание и выполнение функций новым органом потребует дополнительных расходов из госбюджета - в размере 43,3 млн грн в год, из которых 36,8 млн грн - зарплата.

Несмотря на дополнительные расходы, законопроекты имеют хорошие шансы быть принятыми. Во-первых, история с повышением тарифов - долгоиграющая для власти, на ней теряют рейтинг и "слуги народа", и сам Владимир Зеленский. Поэтому создать специальный контролирующий орган, чиновников которого можно было бы науськивать на поставщиков услуг, чьи тарифы повышены или вызывают возмущение, и на который потом можно было бы возложить ответственность за ситуацию - выгодный шаг для Офиса президента. Во-вторых, "слуги" крайне неохотно голосуют за проекты, инициаторами которых являются представители других партий, однако с учетом того, что к Кучеренко записались в соавторы несколько "слуг", а также потепления отношений Офиса президента с "Батькивщиной", здесь может иметь место исключение из правила.