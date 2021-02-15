Дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2020 году составил $0,26 млрд

Данный показатель в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году, и связано с падением дефицита в торговле товарами в 2,2 раза – до $4,88 млрд, сообщил Госстат в понедельник.

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале дефицит внешней торговли вырос до $0,79 млрд с $0,54 млрд грн в третьем квартале по сравнению с профицитом $1,07 млрд во втором квартале и минимальным дефицитом $0,01 млрд в первом квартале.

Госстат уточняет, что импорт в 2020 году сократился на 12,5% - до $59,3 млрд, тогда как экспорт – на 7,8%, до $59,04 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли Украины за минувший год уменьшился не столь значительно – на 4,7%, до $4,36 млрд: экспорт снизился на 9,4% – до $21,89 млрд, тогда как импорт – на 8,7%, до $26,25 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в 2020 году упал на 10,3% – до $18,61 млрд, тогда как импорт – на 6,2%, до $23,46 млрд.

Несколько улучшил ситуацию возросший почти вдвое – до $1,46 млрд - профицит в торговле услугами с ЕС: их экспорт сократился на 4,8% – до $4,26 млрд, тогда как импорт – на 25%, до $2,8 млрд.

В целом экспорт товаров по миру за 2020 год сократился на 1,7% – до $49,21 млрд, тогда как импорт – на 11%, до $54,09 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит снизился на 31,4% – до $5,96 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение экспорта услуг – на 28,5%, до $11,17 млрд по сравнению с импорта, уменьшившимся на 25% – до $5,21 млрд.

Как сообщалось, в 2019 году дефицит внешней торговли Украины снизился на 41,5% – до $3,63 млрд, одной из причин стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

За позапрошлый год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.

Госстат уточняет, что в его статистике торговли отдельно товарами и отдельно услугами учтена давальческая переработка с целью реализации продукции за рубежом, однако при их суммировании этот фактор учтен и исключен.