Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2020 году сократилось на 54,6% - Госстат

В 2020 году экспорт товаров по сравнению с 2019 годом сократился на 1,7% (на $0,847 млрд), составив $49,213 млрд, импорт – на 11% (на $6,692 млрд), до $54,091 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (за 2019 год – 0,82).
Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем возросли на 3,3%, импорта – на 3,7. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2020 года было отрицательное и составило $0,499 млрд. В ноябре-2020 также отрицательное - $0,465 млрд.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 234 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 2020г к 2019 г, %
|Импорт, $ млн
|Импорт 2020г к 2019г, %
|Всего¹
|49212.9
|98.3
|54091.3
|89
|Животные, продукты животного происхождения
|1188.4
|93.1
|1257.8
|117.4
|Продукты растительного происхождения
|11890.1
|92.1
|1988.3
|110.8
|- зерновые культуры
|9417.3
|97.8
|178.9
|98.9
|Жиры животного и растительного происхождения
|5759.6
|121.7
|280.4
|110.7
|Готовые пищевые продукты
|3361.1
|104.4
|2969
|113.5
|Минеральные продукты
|5331.9
|109.6
|8402.7
|64.7
|Топлива минеральные;; нефть и продукты ее переработки
|555.4
|64.4
|7753.2
|63.7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|2020.2
|104.6
|7331.5
|98
|Фармацевтическая продукция
|268.2
|107
|2522.8
|117.7
|Удобрения
|377.4
|167.8
|841.5
|70.3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|682.7
|94.6
|3409
|95.6
|Кожевенное сырье
|134.7
|90.3
|242.9
|85.8
|Древесина и изделия из нее
|1411.6
|100.8
|315.6
|102.7
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|403
|92.1
|1098.9
|109.6
|Текстильные материалы и изделия
|778.3
|91.9
|2288.8
|96.3
|Обувь
|165.5
|87.8
|435.9
|92.1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|443.2
|106.9
|741.3
|94.3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|114.4
|127.3
|162.6
|172.3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|9030.3
|88.1
|3127.7
|85.7
|- черные металлы
|7690.7
|88
|1039.5
|83
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|4487.1
|100.5
|11544.2
|86.7
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1914.2
|113.1
|6074.2
|91.2
|Электрические машины
|2572.9
|92.8
|5470
|82.2
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|756.6
|85.7
|5743.4
|93.2
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|116
|85
|5504
|95
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|162.6
|89.7
|1272.5
|117.9
|Разные промтовары
|1000.8
|114.7
|1262.1
|125.7
|Товары, приобретенные в портах
|1.8
|29.2
|90.8
|23.8
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.