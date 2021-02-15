Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2020 году сократилось на 54,6% - Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2020 году сократилось на 54,6% по сравнению с 2019 годом и составило $4,878 млрд (в 2019 году – $10,746 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В 2020 году экспорт товаров по сравнению с 2019 годом сократился на 1,7% (на $0,847 млрд), составив $49,213 млрд, импорт – на 11% (на $6,692 млрд), до $54,091 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (за 2019 год – 0,82).

Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем возросли на 3,3%, импорта – на 3,7. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2020 года было отрицательное и составило $0,499 млрд. В ноябре-2020 также отрицательное - $0,465 млрд.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 234 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в 2020г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт 2020г к 2019 г, % Импорт, $ млн Импорт 2020г к 2019г, % Всего¹ 49212.9 98.3 54091.3 89 Животные, продукты животного происхождения 1188.4 93.1 1257.8 117.4 Продукты растительного происхождения 11890.1 92.1 1988.3 110.8 - зерновые культуры 9417.3 97.8 178.9 98.9 Жиры животного и растительного происхождения 5759.6 121.7 280.4 110.7 Готовые пищевые продукты 3361.1 104.4 2969 113.5 Минеральные продукты 5331.9 109.6 8402.7 64.7 Топлива минеральные;; нефть и продукты ее переработки 555.4 64.4 7753.2 63.7 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 2020.2 104.6 7331.5 98 Фармацевтическая продукция 268.2 107 2522.8 117.7 Удобрения 377.4 167.8 841.5 70.3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 682.7 94.6 3409 95.6 Кожевенное сырье 134.7 90.3 242.9 85.8 Древесина и изделия из нее 1411.6 100.8 315.6 102.7 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 403 92.1 1098.9 109.6 Текстильные материалы и изделия 778.3 91.9 2288.8 96.3 Обувь 165.5 87.8 435.9 92.1 Изделия из камня, гипса, цемента 443.2 106.9 741.3 94.3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 114.4 127.3 162.6 172.3 Недрагоценные металлы и изделия из них 9030.3 88.1 3127.7 85.7 - черные металлы 7690.7 88 1039.5 83 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 4487.1 100.5 11544.2 86.7 Реакторы ядерные, котлы, машины 1914.2 113.1 6074.2 91.2 Электрические машины 2572.9 92.8 5470 82.2 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 756.6 85.7 5743.4 93.2 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 116 85 5504 95 Приборы и аппараты оптические, фотографические 162.6 89.7 1272.5 117.9 Разные промтовары 1000.8 114.7 1262.1 125.7 Товары, приобретенные в портах 1.8 29.2 90.8 23.8

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны ООС.